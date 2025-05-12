Δήμος Ηρακλείου: 1,5 εκατ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών σε σχολικά κτίρια

Την προκήρυξη σύναψης σύμβασης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου, θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε περισσότερες από είκοσι σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου. Στη μελέτη περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες, πλακοστρώσεις, αποκαταστάσεις διαφόρων φθορών, κ.α..

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου διεκδικούσε ήδη από το Νοέμβριο του 2023 κατά την πρώτη του συνάντηση στην Αθήνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση και σε επόμενες συναντήσεις τους, είχε καταθέσει πλήρη φάκελο τεκμηρίωσης των υφιστάμενων αναγκών.

