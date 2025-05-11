Αλέξης Καλοκαιρινός: Απορρίμματα, έργα, ΟΦΗ, Ενετικά τείχη στην εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με αναφορά στο ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και ειδήσεις για τα έργα σε σχολικά κτίρια, τον τελικό κυπέλλου του ΟΦΗ, τα έργα της ΒΑΑ, τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών και την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών στον Δήμο Ηρακλείου, η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού:

"Η αποκομιδή των απορριμμάτων στο επίκεντρο

Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη δικαιολογημένη δυσαρέσκειά σας. Και κατανοώ ότι δεν ενδιαφέρουν οι αιτίες και οι λεπτομέρειες, τις οποίες έχουμε εξηγήσει αναλυτικά στο πλαίσιο της διαφάνειας με την οποία ενεργούμε, αλλά το ζητούμενο που είναι για όλους μας η καθαρή πόλη.

Είναι φανερό ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν μπορεί να επιτελεί σταθερά το έργο της βασιζόμενη σε μια πλειονότητα συμβασιούχων εργαζομένων, των οποίων η απασχόληση παρατείνεται ή παύει με δικαστικές αποφάσεις. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι λαμβάνοντας υπόψιν και το δυσμενές σενάριο όπου τα δικαστήρια δεν θα δεχόταν άλλες παρατάσεις των συμβάσεων εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είχαμε κάνει την απαραίτητη προετοιμασία από το καλοκαίρι του 2024 με το ΑΣΕΠ, με στόχο να καλύπτουμε τα κενά που θα προκύπταν στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Ενδεικτικά, η απόφαση του δικαστηρίου με την οποία απομακρύνονταν 87 παρατασιούχοι εργαζόμενοι, κοινοποιήθηκε στον Δήμο την Παρασκευή 11/4. Τη Μεγάλη Δευτέρα 14/4 φέραμε το θέμα εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκίνησε η διαδικασία αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ. Παράλληλα, αναδιατάξαμε το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας (η οποία έφτασε να λειτουργεί με το 1/3 της δύναμής της) και προσθέσαμε μηχανήματα έργου από την Τεχνική μας Υπηρεσία. Την προηγούμενη εβδομάδα, προσθέσαμε και εξωτερική βοήθεια με περισσότερα μηχανήματα έργου στις επιχειρήσεις αποκομιδής. Την ερχόμενη εβδομάδα, προσλαμβάνεται το νέο προσωπικό στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Ολοκληρώσαμε δηλαδή όλες τις διαδικασίες (οι οποίες δεν μπορούν να ξεκινούν πριν κοινοποιηθεί η εκάστοτε δικαστική απόφαση) σε 18 εργάσιμες ημέρες. Στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Γεγονός για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Δήμου μας, τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη και τους Αντιδημάρχους Νίκο Γιαλιτάκη και Γιάννα Καλονάκη.

Όπως έχουμε ανακοινώσει, για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτείται ένας νέος, συνολικός σχεδιασμός, τον οποίο θα παρουσιάσουμε εντός του Μαΐου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, για να μας οδηγήσει στον κοινό στόχο: σε μια καθαρή πόλη. Είναι ευθύνη αλλά και υποχρέωσή μας απέναντι στο Ηράκλειο και τους ανθρώπους του. Απέναντι σε όλες και όλους εσάς.

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη, πραγματοποιήσαμε συνάντηση εργασίας στην Αθήνα με τον Υφυπουργό Υποδομών & Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, με θέμα τις απαιτήσεις του Δήμου για τα αναγκαία έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη» Ηρακλείου, έτσι ώστε να μην διχοτομείται η πόλη.

Στη συνάντηση, με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλου, της Νομικής Συμβούλου του Υπουργού Μαρίας Καλλιέρου, του Διευθυντή και του Προϊστάμενου της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων – Κατασκευές Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης Άκη Χριστόπουλου και Αναστάσιου Τράκου αντίστοιχα, συζητήθηκαν οι προτάσεις μας και πραγματοποιήθηκε επισκόπηση σε τεχνικό επίπεδο. Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη και στη συνέχεια νέα συνάντηση στο Ηράκλειο, προκειμένου όσα απαιτούνται από την πλευρά του Δήμου μας να γίνουν αντικείμενο προμελέτης και στη συνέχεια, εφόσον υπάρξει συμφωνία, να ενταχθούν στο έργο.

Η θέση του Δήμου Ηρακλείου για τον ΒΟΑΚ

Η υπογραφή της σύμβασης του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο είναι μια σημαντική καμπή για τις εξελίξεις στο έργο, το οποίο πρέπει να βελτιωθεί μελετητικά ώστε να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει σωστά. Αναφέρομαι ειδικότερα στην «παράκαμψη» του Ηρακλείου για την οποία έχουν διατυπωθεί, και θεωρώ ότι κατά το μείζον έχουν γίνει αποδεκτές, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις του Δήμου Ηρακλείου. Απαιτήσεις που αφορούν στη βελτίωση των κόμβων, των κάτω διαβάσεων, του παράπλευρου δικτύου, των στεγάστρων που θα γεφυρώσουν την πόλη η οποία διχοτομείται από τον ΒΟΑΚ, υδραυλικά και άλλα έργα.

Επίσης, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από τη σύμβαση ότι ο δρόμος διατηρεί σε ότι αφορά την διάβαση του από το Ηράκλειο και το Μαλεβίζι, τον αστικό του χαρακτήρα. Πράγμα που σημαίνει ότι, όπως έχει αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών, δεν θα έχει διόδια. Αυτά βεβαίως είναι ζητήματα τα οποία θα τα παρακολουθήσουμε έτσι ώστε να επιβεβαιωθούν.

Τέλος, θέλω να εκφράσω για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μου στην ανατολικότερη Κρήτη και την ανάγκη να υπάρξει ένας ΒΟΑΚ που θα συνδέει το νησί από την Κίσσαμο μέχρι τη Σητεία. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ζήτημα δικαιοσύνης.

Στις εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου

Μαζί με τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο και Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων Πέτρο Βαρελίδη, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, στελέχη του ΕΣΔΑΚ και της αναδόχου εταιρείας, πραγματοποιήσαμε συνάντηση στη Λότζια και αυτοψία στις εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηρακλείου.

Πρόκειται για τη Μονάδα η οποία αντικαθιστά την Μονάδα Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΠΕ) δημιουργώντας νέες εγκαταστάσεις και υποδομές που οδηγούν στην σύγχρονη επεξεργασία των απορριμμάτων. Ένα έργο με τεράστια σημασία, που βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ηρακλείου, προσφέροντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, το οποίο ξεκίνησε αφού καταφέραμε να ξεπεράσουμε τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές ενστάσεις που το καθήλωναν για πολύ καιρό.

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου για τη συρρίκνωση των ορίων οικισμών

Η Δημοτική μας Αρχή πήρε θέση για τις επιπτώσεις που έχει σε χιλιάδες μικρές ιδιοκτησίες οικισμών το Προεδρικό Διάταγμα 11/15-4-25 (ΦΕΚ 194/Δ/15.04.25).

Η παράταξή μας «Δικαίωμα στην πόλη» κατέθεσε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε να εκφράσει την εναντίωσή του στη συρρίκνωση των ορίων οικισμών, όπως προδιαγράφεται με το ΠΔ για οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, με ένα ζωτικό μέρος τη νόμιμης δόμησης που βρισκόταν εντός των ορίων τους να τίθεται αιφνιδίως εκτός αυτών. Με το ψήφισμα, μεταξύ άλλων, τεκμηριώνονται οι αντιρρήσεις μας και ζητείται η θεραπεία των αιτιών των αρνητικών επιπτώσεων, με Νόμο. Παράλληλα, ζητάμε να αποδοθεί αρμοδιότητα στους Δήμους για τον καθορισμό των ορίων μέσω των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, στη βάση επιστημονικών χωρικών κριτηρίων, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και με γνώμονα την ασφάλεια δικαίου και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Η ανάπλαση της λεωφόρου Καλοκαιρινού από την Ίδης έως τη Γιαμαλάκη, ένα έργο προϋπολογισμού 1.768.419,06 ευρώ στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ηρακλείου, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027».

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη η οποία ανοίγει τον δρόμο για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση ενός ιδιαίτερα εμπορικού δρόμου και ικανοποιεί ένα πολύχρονο αίτημα των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται και χρησιμοποιούν την λεωφόρο στην καθημερινότητά τους. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Μαρία Κασωτάκη για την γρήγορη ανταπόκριση, καθώς και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη όπως και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου καθώς και τη Γενική Γραμματέα Μαρία Σκραφνάκη για την συντονισμένη και αποτελεσματική δράση τους, σε συνάρτηση και με την έγκριση της Κυκλοφοριακής Μελέτης της παλιάς πόλης, που αποτελούσε προϋπόθεση για να προχωρήσει το έργο.

Αναβαθμίζεται το Παγκρήτιο Στάδιο στην υψηλότερη κατηγορία της UEFA

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τεχνικές εργασίες για την αναβάθμιση του Παγκρητίου Σταδίου στην υψηλότερη κατηγορία της UEFA, με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού και της «Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ» και την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, ενόψει της φιλοξενίας των δυο φιλικών αγώνων της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου με την Εθνική Σλοβακίας στις 7/6 και Βουλγαρίας στις 10/6.

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Άθλησης & Αθλητισμού και Πρόεδρο της Α.Α.Η Γιάννη Τσαπάκη και τον Διευθυντή των Αθλητικών Κέντρων του Δήμου Δημήτρη Τσιράκο, είδαμε από κοντά τις παρεμβάσεις.

Παράλληλα, συζητήσαμε με παιδιά και γονείς που συμμετέχουν στο αθλητικό πρόγραμμα του Δήμου μας Get Active - Ηράκλειο, καθώς και με προπονητές και αθλητές από τη Σλοβακία, την Ολλανδία, την Ελβετία, τη Γερμανία και τη Δανία που επέλεξαν το Ηράκλειο και το Παγκρήτιο Στάδιο για τις προετοιμασίες τους.

Ακόμα:

Μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Μανόλη Χαιρέτη και την Γενική Γραμματέα του Δήμου Μαρία Σκραφνάκη συμμετείχαμε στη σύσκεψη για τον συντονισμό της αντιπυρικής προστασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη. Καλωσορίσαμε τον Υπουργό, ευχαριστήσαμε όλο το προσωπικό των φορέων με το οποίο ο Δήμος συνεργάστηκε αποτελεσματικά στην προηγούμενη περίοδο (Περιφέρεια Κρήτη, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛΑΣ, Πολιτική Προστασία, εθελοντές) και ζητήσαμε να υπάρξει άμεσα κοινή επιχειρησιακή γλώσσα: Ένα σχέδιο, ξεκάθαρο για όλους. Και σε σύνδεση με αυτό το σχέδιο, επιμερισμένοι πόροι, αλλά και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων, με διαφάνεια και προτεραιοποίηση σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ιδανική αξιοποίηση της ανοιχτής χρηματοδοτικής γραμμής που εξασφαλίσαμε από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. Αυτές τις μέρες τα συνεργεία πραγματοποιούν εργασίες σε δρόμους της 3ης και της 4ης Δ.Κ., ανατολικά της Χριστομιχάλη Ξυλούρη και στην περιοχή του Άι Γιάννη Κνωσσού.

Μαζί με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με τις ρηγματώσεις που έχουν σημειωθεί σε κτίρια και υποδομές των Βουτών καθώς και για την ανάληψη των δράσεων που δρομολόγησε η Δημοτική μας Αρχή από την πρώτη ημέρα γνωστοποίησης του φαινομένου.

Στο 8ο Posidonia Sea Tourism Forum που πραγματοποιήθηκε στη Χερσόνησο υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της πόλης και τον σχεδιασμό μας για την επόμενη μέρα.

Με την επιμέλεια της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη πραγματοποιήθηκε μια ακόμη εκδήλωση του κύκλου ομιλιών «Συναντήσεις Καρδιάς» που συνδιοργανώνουμε με την Καρδιολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ. Θέμα της, η κολπική μαρμαρυγή για την οποία μίλησαν ο Διευθυντής ΠαΓΝΗ Λευτέρης Καλλέργης και η ειδικευόμενη καρδιολόγος Βασιλική Παπακώστα. Συντονιστής της ομιλίας ήταν ο Διευθυντής της Κλινικής, καθηγητής Μανόλης Σημαντηράκης. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Δόθηκε σε χρήση ο πρώτος ηχομονωμένος χώρος εργασίας (office booth) για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ψηφιακών νομάδων και των εργαζόμενων από απόσταση κατοίκων στο Δήμο Ηρακλείου που έχει εγκατασταθεί στο Πολύκεντρο Νεολαίας με τη συνεργασία της ΔΕΠΑΝΑΛ. Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακού Μετασχηματισμού Τάσος Τσατσάκης, παρουσία της Αντιπροέδρου της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρας Παναγιωτάκη.

Ομιλία με θέμα «Ένα Ταξίδι στο Σύμπαν» συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ηρακλείου με την επιμέλεια του Εντεταλμένου Συμβούλου Διασύνδεσης με τα Πανεπιστημιακά & Ερευνητικά Ιδρύματα Νίκου Κονταράκη και ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης, με ομιλητή τον διευθυντή ερευνών του ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δρ. Μάνο Σαριδάκη.

Νέο σεμινάριο βασικής υποστήριξης της ζωής πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Ηρακλείου στο πλαίσιο των δράσεων της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού με τίτλο «Προσφορά στο συνάνθρωπο», σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών «Οι φίλοι Ιατρικών Θεραπευτικών Εγχύσεων Μέλισσες-Bees», υπό την εποπτεία του φυσίατρου Λάζαρου Βακιρτζιάν.

Με την ιδιότητα του Προέδρου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ηράκλειο-ΜΑΕ, υπέγραψα τις συμβάσεις για την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη για την ανέγερση του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Αγίας Αικατερίνης, με τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό Οδυσσέα Σγουρό και τον Πολιτικό Μηχανικό Μάριο Σγουρό, παρουσία του Διευθυντή του Οργανισμού Κώστα Μοχιανάκη, του αρχιτέκτονα μηχανικού και μέλους της μελετητικής ομάδας Μανόλη Τζανάκη, του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Αικατερίνης Μηνά Μαυροειδή, και του Ειδικού Συμβούλου Σπύρου Δοκιανάκη. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της κοινωνικής μέριμνας, ένα έργο από αυτά τα οποία εμπνεύστηκε και δρομολόγησε ο Μηνάς Μαυροειδής και έχουμε ως Δήμος την υποχρέωση να πραγματοποιήσουμε.

Με βασικούς άξονες τη βιώσιμη κινητικότητα, την κυκλική οικονομία και την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, καθώς και την τουριστική προβολή του Ηρακλείου, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το επικοινωνιακό σχέδιο του Δήμου μας για το 2025, μαζί και με το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Ηρακλείου. Στόχος της Δημοτικής Αρχής, όπως τόνισε κατά την εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης, είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η προώθηση του Ηρακλείου ως προορισμός 365 ημέρες τον χρόνο και η ανάδειξή του ως Παγκόσμια Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO.

Από το Ηράκλειο ξεκίνησε η μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το 46ο Rally Κρήτης. Πολύς ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στην έναρξη στην λ. Δικαιοσύνης, καθώς και στην υπερ-ειδική διαδρομή στο Βενετσιάνικο λιμάνι, απ’ όπου στείλαμε μια εξαιρετική εικόνα σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτόν τον αγώνα, δόθηκε μια ακόμη αφορμή για να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την οδική ασφάλεια: Κίνδυνος υπάρχει στους αγώνες; Υπάρχει, αλλά μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό πλαίσιο ασφάλειας για όλους. Θέλετε να τρέξετε σε αγώνες; Να τρέξετε, αλλά πρέπει να τρέξετε με τις συνθήκες αυτές. Ποτέ μη δοκιμάσετε να κάνετε αυτό που βλέπετε στους αγώνες σε ανοιχτό δρόμο.

Επιστημονική διημερίδα αφιερωμένη στον Στέργιο Σπανάκη και το έργο του, συνδιοργανώσαμε με την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών στην Αίθουσα «Θεοτοκόπουλος» της ΒΔΒ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο της διημερίδας, εγκαινιάστηκε και η ομότιτλη έκθεση με τεκμήρια που αναδεικνύουν την εμβληματική συμβολή του Στέργιου Σπανάκη στην προβολή και επιστημονική μελέτη της τοπικής ιστορίας.

«Πετάξαμε» πάνω από την Κρήτη με τους προσομοιωτές πτήσης που φιλοξενούνται στο Παγκρήτιο Στάδιο, του F35 που δημιούργησε ο Κώστας Κεφάλας και του F16 με τον Ιπτάμενο της Πολεμικής Αεροπορίας Υποσμηναγό Γιώργο Αλεξάκη, έπειτα από συνεργασία του Δήμου μας, της Περιφέρειας Κρήτης, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Θερμές ευχαριστίες σε όλους, όπως επίσης και στον εκπρόσωπο του Αρχηγού ΓΕΑ Αντισμήναρχο Δημήτρη Αραπάκη και τον Υποσμηναγό Γιώργο Λυράκη.

Με επιτυχία έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης Εικαστικών Εργαστηρίων του Καλλιτεχνικού Σχολείου στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Ηρακλείου, παρουσία των Αντιδημάρχων, Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη-Σκαλίδη, της Αντιπεριφερειάρχη Γωγώς Μηλάκη και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου Δέσποινας Πλευράκη.

Η πόλη μας αποχαιρετά με θλίψη την Λιάνα Σταρίδα. Την αρχαιολόγο, τη συγγραφέα, τη δραστήρια και κοινωνικά ευαισθητοποιημένη γυναίκα. Προσωπικά, αποχαιρετώ έναν άνθρωπο με τον οποίο με συνέδεε μακρόχρονη φιλία. Ένα δραστήριο μέλος της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, μια εξαιρετική συνεργάτιδα που συνέβαλε αποφασιστικά στην επανέκθεση του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στη δεκαετία του 1990.

Για τα παραπάνω, αλλά και για ακόμα περισσότερα θέματα που σας αφορούν, θα βρείτε στα σχόλια συνδέσμους για να διαβάσετε περισσότερα.

Επίσης, κάποια θέματα της ερχόμενης εβδομάδας που αξίζει να αναφερθούν:

1. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για την αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων που προκλήθηκαν από τον σεισμό του 2021, για τα έργα για τα οποία όπως είναι γνωστό εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 1.500.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

2. Ο Δήμος Ηρακλείου σταθερά στο πλευρό του ΟΦΗ. Στην τελική ευθεία για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, το κέντρο της πόλης στολίζεται, η Λότζια λάμπει τα βράδια και προβάλει την λαμπρή πορεία του ΟΦΗ τη μέρα και ο μεγάλος τελικός του 1987 παίζει ξανά. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

3. Σε συνεργασία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ, θα διαπιστώσουμε την επιτάχυνση στην πραγματοποίηση των έργων της πολύ κρίσιμης για το Δήμο μας Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ, συνολικού ύψους 37.000.000 ευρώ) και θα συγκεκριμενοποιήσουμε τα επόμενά μας βήματα.

4. Έρχονται εξελίξεις αναφορικά με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, καθώς και με την παραχώρηση των Ενετικών Τειχών στον Δήμο Ηρακλείου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!"

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις για την 59η επέτειο επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου

Μεταναστευτικό - Κικίλιας: Αύξηση 134% στις αφίξεις από Λιβύη προς Γαύδο, Κρήτη, Κάσο, Ρόδο