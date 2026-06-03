Ινδία: Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο με δεκάδες νεκρούς - Πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) σε μία πολυσύχναστη περιοχή του Νέου Δελχί, στην Ινδία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 21 άτομα.

Η φωτιά ξεκίνησε από το εστιατόριο ενός ξενοδοχείου τύπου Bed and Breakfast (BnB).

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία τουλάχιστον 40 άτομα έχουν διασωθεί, ενώ μετά από προσπάθειες η πυρκαγιά έχει σβήσει.

Καθώς η επιχείρηση διάσωσης βρισκόταν σε εξέλιξη, αναφορές έδειχναν ότι το ξενοδοχείο που είχε άδεια λειτουργίας μόνο για έξι δωμάτια στο πλαίσιο του προγράμματος Bed and Breakfast, αλλά φέρεται να λειτουργούσε έως και 25 δωμάτια.

Βίντεο από το σημείο της τραγωδία δείχνουν ανθρώπους να βρίσκονται στις ταράτσες και σε εξωτερικά σημεία του κτηρίου, σε ύψος αρκετών μέτρων από το έδαφος στην προσπάθειά τους να σωθούν, ενώ πλάνα κατέγραψαν δύο γυναίκες να πηδούν στο κενό σε μια απελπισμένη προσπάθεια να ξεφύγουν από τις φλόγες και τον πυκνό καπνό.

Επιπλέον, σύμφωνα με αναφορές, μεταξύ των διασωθέντων και των νεκρών περιλαμβάνονται και αλλοδαποί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται «κυρίως για υπηκόους της Νότιας Αφρικής».

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ανακοίνωσε την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης ύψους 200.000 ρουπιών στους συγγενείς κάθε θύματος και 50.000 ρουπιών στους τραυματίες.

«Η απώλεια ανθρώπινων ζωών λόγω της πυρκαγιάς στο Μαλβίγια Ναγκάρ του Δελχί είναι τραγική. Τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν τους αγαπημένους τους. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι αρχές παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους πληγέντες», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

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