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ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο: Θρήνος για τον 24χρονο Μανώλη που "έσβησε"
Μανώλης Μαράκης
clock 12:16 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του αλλά και η κοινότητα τουΠανεπιστημίου Κρήτης μετά την είδηση του θανάτου του Μανώλη Μαράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Ο νεαρός σπούδαζε στο Τμήμα Βιολογίας και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ συμφοιτητών, φίλων και διδασκόντων, οι οποίοι τον γνώρισαν μέσα από την πορεία του στο πανεπιστήμιο.

Ο Μανώλης έδωσε με αξιοπρέπεια και δύναμη μια δύσκολη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε από νεαρή ηλικία. Το τελευταίο διάστημα βρέθηκε αντιμέτωπος με τον καρκίνο, αγώνα που έδωσε έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, χωρίς όμως να καταφέρει να βγει νικητής.

Η απώλειά του σκορπά βαθιά θλίψη στους γονείς του, οι οποίοι στάθηκαν αδιάκοπα δίπλα στον μοναχογιό τους σε κάθε δοκιμασία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς, φίλοι και όσοι τον αγάπησαν αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου, στο Νέο Κοιμητήριο Ηρακλείου.

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