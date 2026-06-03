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Το νέο ΔΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ηρακλείου - Προέδρος ο Νίκος Γιαλιτάκης
ερυθρός σταυρός
clock 12:16 | 03/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συγκροτήθηκε επίσημα σε σώμα, έπειτα από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 24 Μαΐου 2026. Η ανάδειξη της νέας διοίκησης πραγματοποιήθηκε με ομόφωνη απόφαση των μελών.

Η νέα σύνθεση αποφασίστηκε ομόφωνα ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαλιτάκης Νικόλαος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλαχάκη Βάϊα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σκιάνης Ιωάννης Μωυσής

ΤΑΜΙΑΣ: Χναράκης Μιχαήλ

ΜΕΛΗ: Μαυρουδή Ελένη, Γιαννακουδάκη Ελένη, Πανταλάκη Στυλιανή

ΑΝ. ΜΕΛΗ: Σηφακάκη Κρυσταλλία, Σεβριασαριανός Νικόλαος

Το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλα τα Μέλη και του Εθελοντές του Π.Τ. Ηρακλείου ΕΕΣ και δεσμεύεται να συνεχίσει το πολυσχιδές έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου.

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