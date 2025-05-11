Δήμος Ηρακλείου: Κατάθεση αιτήσεων για τα θερινά μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία για την έναρξη των θερινών μαθημάτων του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ηρακλείου, που και φέτος ξεκινά την επιτυχημένη λειτουργία του, παρέχοντας δωρεάν διδασκαλία από εθελοντές καθηγητές, σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων.

Τα μαθήματα, έχουν διάρκεια έξι εβδομάδων, από 23 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου 2025, απευθύνονται στους μαθητές που τον Σεπτέμβριο του 2025 θα φοιτήσουν στη Β΄ ή στη Γ΄ τάξη των Γενικών Λυκείων και αφορούν:

ΓΕΛ τάξη Β΄: Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά

ΓΕΛ τάξη Γ΄: Νεοελληνική Γλώσσα, Λατινικά, Μαθηματικά Προσανατολισμού, Φυσική, Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.

Τα μαθήματα, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη και τη Συντονίστρια του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Μελπομένη Περιστέρη, θα πραγματοποιούνται στο 1ο Λύκειο Ηρακλείου (Καπετανάκειο, Λ. Δημοκρατίας 1) Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη πρωί. Την πρώτη βδομάδα, 23, 24 & 25 Ιουνίου θα γίνουν απόγευμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να κάνουν αίτηση στη Δημοτική κοινότητα στην οποία ανήκουν μέχρι 18 Ιουνίου 2025.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Αντιδημάρχου Παιδείας: 2813409488, email: [email protected]

Συντονίστρια: 6932384148 & email: [email protected]

