Ηράκλειο: Σήμερα η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Κρήτης του ΠΑΣΟΚ

Με πολιτικά μηνύματα, παρεμβάσεις και δεκάδες ομιλητές, ξεκινά στις 10:00 το πρωί (Κυριακή 11/5) η Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την Κρήτη, στο ξενοδοχείο Ατλαντίς, στο Ηράκλειο.

Με τίτλο: "Αποφασίζουμε για τον τόπο μας", πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες πολιτικές εκδηλώσεις της περιόδου για το κόμμα, παρουσία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος θα κλείσει τις εργασίες, με ομιλία στις 19:00 το απόγευμα.

(ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στην έναρξη της Συνδιάσκεψης θα απευθύνουν χαιρετισμό:

η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συντονιστικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ,

ο Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, και

ο Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Ηρακλείου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται θέματα που αφορούν την Κρήτη, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις πολιτικές του κόμματος και τη διαμόρφωση προγραμματικών προτάσεων ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Ειδικό ενδιαφέρον σε ζητήματα του αγροτικού τομέα έδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Silver Alert για τον 82χρονο που εξαφανίστηκε στη Χερσόνησο

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Οι αθέμιτες πρακτικές στην ακτοπλοΐα μπαίνουν στο μικροσκόπιο