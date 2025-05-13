Δήμος Ηρακλείου: Δεν διαθέτουμε χώρο για κέντρο φιλοξενίας μεταναστών

Σε δημοσιεύματα αναφορικά με την εύρεση χώρου υποδοχής μεταναστών/προσφύγων στα όρια του Δήμου, αναφέρεται ο Δήμος Ηρακλείου μετά την επίσκεψη του Μάκη Βορίδη στο Ηράκλειο.

Συγκεκριμένα η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου διευκρινίζει τα εξής:

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμερίζεται απόλυτα την κρισιμότητα του ζητήματος και την ευαίσθητη ανθρωπιστική του διάσταση ως προς την διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των μεταναστών/προσφύγων. Ο Δήμος Ηρακλείου, άλλωστε, συντρέχει διαχρονικά και με κάθε διαθέσιμο μέσο μέχρι και σήμερα στην εξυπηρέτηση της ανάγκης προσωρινής φιλοξενίας τους.

Κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ως προς τους χώρους που έχουν αναφερθεί ως πιθανοί, τονίζεται ότι:

Το πρώην Κ.Υ.Ε. Φάρος, με την με αριθ. 3/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί ως Διοικητικό Κέντρο του Δήμου στο οποίο θα συστεγάζονται χρήσεις πολιτισμού, με έμφαση στον Μικρασιατικό Ελληνισμό.

Το πρώην Στρατόπεδο Μπετεινάκη, εκτάσεως 217 στρεμμάτων (όπως και τα πρώην Στρατόπεδα Θεοδωσάκη και Γιακουμάκη) βρίσκονται στην τελική φάση έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης, μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2006 από τον τότε Δήμο Νέας Αλικαρνασσού.

Στο πλαίσιο της Πολεοδόμησης, στο Στρατόπεδο Μπετεινάκη έχουν επισήμως παραχωρηθεί από το 2020, 13,87 στρέμματα με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία σχολικού συγκροτήματος. Ήδη έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί το Νηπιαγωγείο Καρτερού, ενώ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή και λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου Καρτερού και του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, για τα οποία και υπάρχουν κτιριολογικές μελέτες. Παράλληλα, μέσα από την Πολεοδόμηση της περιοχής δημιουργούνται δρόμοι, πολεοδομικά τετράγωνα, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, κ.α..

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος Ηρακλείου παραμένει αρωγός στις προσπάθειες της Κεντρικής Διοίκησης για την αντιμετώπιση του ζητήματος, χωρίς όμως αυτό να ανατρέπει ή να δημιουργεί προβλήματα στον ευρύτερο σχεδιασμό που υλοποιείται από τη Δημοτική Αρχή.

