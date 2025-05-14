Λάρισα: Σκηνές «Ψυχώ» από τον μητροκτόνο - Άφησε το πτώμα στην κουζίνα και έβγαλε βόλτα τα σκυλιά

Βόλτα τα σκυλιά ατάραχος έβγαλε λίγες ώρες αφότου δολοφόνησε τη μητέρα του, ο 21χρονος στη Λάρισα.

Αυτό περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο onlarissa.gr για τη συνάντηση που είχε μαζί του σε ένα παρκάκι, όπου είχε πάει με το εγγόνι του.

Ο μάρτυρας περιέγραψε έναν άνθρωπο που σε καμία περίπτωση δε φαινόταν ταραγμένος ή προβληματισμένος από κάτι. Τουναντίον, μίλησε για έναν ιδιαίτερα ευγενικό και προσιτό άνθρωπο.

«Ήταν ηρεμότατος, μίλησε και με τον μικρό και με μένα… Ούτε καν πιεσμένος από δουλειά… Όταν γυρνάς από τη δουλειά είσαι κάπως, λες να πάρω τα σκυλιά, να ξεμπερδέψω να πάω να ησυχάσω… Μίλησε πολύ όμορφα στον μικρό, αυτό που έκανε εντύπωση. Όταν την άλλη μέρα μάθαμε αυτά και λες αυτός ο άνθρωπος είχε τη μάνα του σκοτωμένη μέσα στο διαμέρισμα και έβγαζε βόλτα τα σκυλιά τόσο ήρεμος και γλυκός, κάτι δε μου ερχόταν καλά…» είπε χαρακτηριστικά.

«Με είπε "παρτάκια"»

Η σχέση του 21χρονου με τη 52χρονη μητέρα του φαίνεται να ήταν τεταμένη το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δράστη στους αστυνομικούς, οι προστριβές μεταξύ τους είχαν αυξηθεί λόγω της ανεργίας του και της οικονομικής εξάρτησής του από τη μητέρα του. Οι καβγάδες περιστρέφονταν γύρω από την έλλειψη μόνιμης δουλειάς, κάτι που προκάλεσε εκνευρισμό και απογοήτευση στη γυναίκα, η οποία εργαζόταν σε μια τοπική επιχείρηση και υποστήριζε οικονομικά την οικογένεια.