Διπλωματικό θρίλερ για την Ουκρανία - Ο Λαβρόφ δεν θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη

Στον «αέρα» φαίνεται πως είναι τελικά οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής εφημερίδας Kommersant, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δεν θα συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις.

Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς από ώρα σε ώρα όσον αφορά τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη που υποτίθεται ότι θα πραγματοποιηθούν αύριο (15/05), με την κατάσταση να είναι εντελώς ρευστή για το τι μέλλει γενέσθαι.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξει νέα ανατροπή καθώς οι ώρες περνούν αλλά και απροσδόκητες εκπλήξεις, καθώς για την ώρα τίποτα δεν είναι σίγουρο, ενώ ακόμα και ο τόπος ή ο χρόνος των συνομιλιών μπορεί να αλλάξει εκ νέου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την πληροφορία για τη μη εκπροσώπηση της ρωσικής πλευράς από τον Σεργκέι Λαβρόφ, ενώ από το Κρεμλίνο δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη σύνθεση της ρωσικής αποστολής.

Παρά τη δέσμευση της Μόσχας ότι θα στείλει αντιπροσωπεία, παραμένει άγνωστο ποιοι αξιωματούχοι θα παραστούν. «Γρίφος» παραμένει ακόμα και η παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία θα καθορίσει και τις προοπτικές των συζητήσεων, αλλά και για το εάν θα πρόκειται για υψηλή τράπεζα διαλόγου.

Καθώς λοιπόν η ασάφεια παραμένει στις προθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμηνύει πως θα παραστεί στην Κωνσταντινούπολη μόνο παρουσία του Ρώσου ομολόγου του, η οποία -εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί- θα επισφραγίσει την ειλικρινή πρόθεση ειρήνευσης.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει «ανοιχτό» το ενδεχόμενο της παρουσίας του στις συνομιλίες, κυρίως με την προοπτική ότι θα παρευρεθεί και ο Ρώσος ομόλογός του.

Στο μεταξύ, η μόνη εκπροσώπηση που φαίνεται να έχει «κλειδώσει» είναι της αμερικανικής πλευράς με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αττάλεια για τη σύνοδο των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, ενώ μαζί του θα ταξιδέψουν οι σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Κιθ Κέλογκ.

Πάντως, ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δεσμευθεί να «κάνει τα πάντα» προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση σε κορυφαίο επίπεδο αύριο, κατηγορώντας ευθέως τον Ρώσο ομόλογό του ότι «δεν επιθυμεί» τον τερματισμό του πολέμου.

