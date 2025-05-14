Κρήτη: Στα χέρια του ΣΔΟΕ κατάστημα με «μαϊμού» προϊόντα - Ζημιά εκατομμυρίων

Πάνω από 6.000 προϊόντα "μαϊμού" εντοπίστηκαν σε ένα κατάστημα στην Κρήτη. Έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση της αστυνομίας βρέθηκαν καιατασχέθηκαν 6.006 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, με το ύψος της ζημίας φέρεται να ξεπερνά τις 1.960.000 ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση, από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκε κατάστημα εμπορίας ενδυμάτων σε περιοχή της Κρήτης, σε χώρους του οποίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν απομιμητικά προϊόντα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 12 Μαΐου 2025, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, περιλαμβάνεται και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με παράνομη διάθεση και πώληση απομιμητικών προϊόντων επώνυμων εταιριών, ενώ ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατέστη δυνατή η εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των κατηγορουμένων, καθώς και των χώρων, όπου δραστηριοποιούνται.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός του καταστήματος, σε χώρο έκθεσης και σε αποθηκευτικό χώρο πλησίον του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά -6.006- τεμάχια απομιμητικών προϊόντων, όπως ρούχα, γυαλιά, παπούτσια, καπέλα, ζώνες και λοιπά είδη, που έφεραν πλαστά σήματα και τα οποία μοιάζουν με σήματα διάφορων επωνύμων εταιριών.

Μέχρι στιγμής, όπως προσδιορίζεται από εκπροσώπους εταιρειών, το ύψος της ζημίας για τα απομιμητικά προϊόντα που κατασχέθηκαν, φέρεται να ανέρχεται στις -1.960.151- ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που θα αποκομίζονταν από την πώληση των εν λόγω προϊόντων, ανέρχεται στις -178.958- ευρώ.

Σημειώνεται ότι, ενημερώθηκαν σχετικά οι δικαιούχοι των σημάτων νόμιμων εταιριών, ενώ από δείγματα που έλαβαν ορισμένοι από αυτούς, προέκυψε ότι τα προϊόντα που κατασχέθηκαν είναι απομίμηση γνήσιων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ από την ανωτέρω υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε., επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο.

