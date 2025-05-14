Κ.Υ. Μοιρών - Πολυδύναμο Ιατρείο Μακρύ Γιαλού: Αντί να παραδίδονται φέτος είμαστε ακόμη στο «θα»

Περνούν τα χρόνια, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών περιμένουν να δουν έργα, αλλά το μόνο που ακούν είναι υποσχέσεις και εξαγγελίες για την δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Υγείας στις Μοίρες και το Πολυδύναμο Ιατρείο Μακρύ Γιαλού, που παραμένουν στα χαρτιά.

Αυτά τα έργα θα έπρεπε να παραδοθούν φέτος, την στιγμή μάλιστα που είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης το 2022, επί της προηγούμενης διοίκησης Λένας Μπορμπουδάκη, όμως από την σημερινή διοίκηση, δεν έχουν αρχίσει καν, να υλοποιούνται.

Πριν λίγες μέρες ο δυπεάρχης Νεκτάριος Παπαβασιλείου, έκανε πανηγυρική ανάρτηση γράφοντας ότι «ένα αίτημα εικοσιπέντε και πλέον ετών, εκείνο των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Μακρύ Γιαλού γίνεται πλέον πραγματικότητα», καθώς «με απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη το έργο «Ανέγερση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μακρύ Γιαλού» - σε οικόπεδο δωρεάς της οικογένειας Νικόλαου Χατζάκη, εντάσσεται σε Χρηματοδοτικό Εργαλείο - Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.).

Μόνο που το σχετικό έγγραφο του υπουργείου Υγείας, δεν αναφέρει ότι βρέθηκαν τα χρήματα του 1 εκατομ. ευρώ, αλλά ότι υπάρχει... «Πρόθεση Χρηματοδότησης» και ότι «δύναται να τροποποιήσει το ύψος της δαπάνης ή και να προβεί σε ανάκληση της πρόσκλησης..»

Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν και στην ανέγερση του Κέντρου Υγείας Μοιρών.

Το 2022, η πρόταση της τότε διοίκησης της 7ης Υπε ήταν να ανεγερθεί ένα Πρότυπο Κέντρο Υγείας στις Μοίρες, σε οικόπεδο που παραχώρησε την ίδια περίοδο ο Δήμος. Μάλιστα η ΔΥΠΕ είχε προτείνει την ένταξη του στο Ταμείο Ανάκαμψης, την οποία είχε εγκρίνει ο πρώην υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με το τότε χρονοδιάγραμμα, το Κ.Υ. έπρεπε να παραδοθεί φέτος, φυσικά αυτό είναι αδύνατον αφού και αυτό το έργο, δεν έχει καν αρχίσει.

Όταν καθυστερούν τόσο σημαντικά έργα για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, σε περιοχές με χιλιάδες κατοίκους, που πολλαπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω τουρισμού, είναι λογικό να συνωστίζονται οι ασθενείς στα νοσοκομεία, ακόμη και για απλές εξετάσεις που θα μπορούσαν να κάνουν στον τόπο κατοικίας τους και να συνεχίζεται η απαξίωση της δημόσιας υγείας.

