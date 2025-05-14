Κρήτη: Στο Κέντρο Υγείας ανήλικη με συμπτώματα μέθης - Μία σύλληψη από την ΕΛ.ΑΣ

Στο Κέντρο Υγείας Περάματος έχοντας τις αισθήσεις της μεταφέρθηκε τις προηγούμενες ώρες μία ανήλικη κοπέλα με συμπτώματα μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ανήλικη βρισκόταν σε πάρκο σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου μαζί με άλλα άτομα και μαζί φέρονται να κατανάλωσαν αλκοόλ το οποίο ωστόσο είχε αγοράσει από σούπερ μάρκετ, μέλος της παρέας, επίσης ανήλικος.

Η Αστυνομία που ενημερώθηκε από τους γιατρούς στο Κέντρο Υγείας συνέλαβε τον 34χρονο υπεύθυνο της επιχείρησης για την πώληση του αλκοόλ στον ανήλικο.

