Ο Ευθύμιος Λέκκας στο Ράδιο Κρήτη για τα 6,1 Ρίχτερ

Καθυσυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας για τον ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ, που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, στον θαλάσσιο χώρο, ανάμεσα σε Κρήτη και Κάσο, και προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κρητικούς.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο κ. Λέκκας είπε ότι ο σεισμός έγινε ασθητός μέχρι την Αθήνα, ωστόσο είχε πολύ μεγάλο εστιακό βάθος (64,4 χιλιόμετρα) οπότε η ενέργειά του δεν έφτασε στην επιφάνεια και για τον λόγο αυτό δεν προκάλεσε ζημιές.

Κατά τον κ. Λέκκα δεν ήταν προσεισμός και δεν αναμένεται σεισμική ακολουθία.

"Γιατί εκδώσαμε προειδοποίηση για τσουνάμι"

Αναφορικά με την προειδοποίηση για τσουνάμι μέσω του 112 που εκδόθηκε, ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι αυτό έγινε για καθαρά προληπτικούς λόγους. "Ακόμα και να γινόταν τσουνάμι, αυτό θα ήταν πολυ μικρό, καθώς το εστιακό βάθος ήταν πολύ μεγάλο", είπε.

Επίσης ξεκαθάρισε ότι ο σημερινός σεισμός είναι πάνω στο ελληνικό τόξο, και δεν έχει καμία σχέση με τους σεισμούς της Σαντορίνης, καθώς εκεί μιλάμε για το ηφαιστειακό τόξο και φυσικά δεν σχετίζεται με τους σεισμούς της Κωνσταντινούπολης.

Εκανε λόγο για ελεγχόμενη κατάσταση και κάλεσε τους κατοίκους να μην ανησυχούν.

