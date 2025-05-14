Κρήτη: Ξύπνησαν μέσα στη νύχτα από τον δυνατό σεισμό - Τί λέει ο Ευθύμης Λέκκας

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:51 στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κάσου και Καρπάθου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο το σεισμού εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα Νότια της Κάσου και είχε εστιακό βάθος 64,4 χλμ.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κρήτη και στη Ρόδο ενώ εκδόθηκε προληπτικά προειδοποίηση για τσουνάμι.

Καθησυχαστικός ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ

Ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε: «Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μεγάλης δόνησης είναι ότι το εστιακό βάθος είναι τα 60 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι η κίνηση έφτασε απομειωμένη στην Κάσο και την Κάρπαθο και πολύ περισσότερο στην Κρήτη με αποτέλεσμα σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα και με τις πρώτες περιγραφές των κατοίκων να μην έχουμε κάποιες σημαντικές επιπτώσεις χωρίς βεβαίως να έχουμε πλήρη εικόνα».

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, σύμφωνα με τον ίδιο είναι ότι σε αυτό το βάθος οι σεισμοί γίνονται εφάπαξ, δηλαδή γίνονται μία και έξω. Δεν έχουμε ούτε μεγάλη προσεισμική ακολουθία ούτε μεγάλη μετασεισμική ακολουθία, δηλαδή αυτοί οι σεισμοί εκδηλώνονται κατά μόνας».

Ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπογράμμισε ότι «είναι ένας σεισμός που έγινε ουσιαστικά πάνω στο ελληνικό τόξο δηλαδή εκεί που συγκρούεται η ευρωπαϊκή με την αφρικανική πλάκα». Έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλη την Κρήτη στη Ρόδο στην Κω, σε όλο το νότιο ανατολικό Αιγαίο.

