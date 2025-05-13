Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Η επίσκεψη Βορίδη και το "όχι" των Δήμων στη φιλοξενία δομής

Με καθυστέρηση πολλών μηνών το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενεργοποιήθηκε και με την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Υπουργού Μάκη Βορίδη δρομολογεί τη δημιουργία χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, μετά τη ραγδαία αύξηση ροών που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης ανάφερθηκε στη χθεσινή σύσκεψη με τον υπουργό στην περιφέρεια Κρήτης και στους χώρους τους οποίους επισκέφθηκε ο υπουργός, ώστε να δημιουργηθεί δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών καθώς όπως είπε ο χώρος στο λιμάνι του Ηρακλείου δεν ενδείκνυται, την ώρα που δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες και επιπλέον αποτελεί πύλη εισόδου τουριστών.

Ο κ. Συριγωνάκης είπε ότι ο Μάκης Βορίδης επισκέφθηκε τα εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα Μπετεινάκη στον Καρτερό αλλά και Ζωγραφάκη στο Καστέλι Πεδιάδος, ενώ είχε εξεταστεί και το ακίνητο του Φάρου του Δήμου Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό που ο δήμος απέρριψε την παραχώρησή του.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη παρατηρείται αύξηση 130% στις μεταναστευτικές ροές προς το νησί μας ενώ ο υπουργός είπε ότι η πρόσβαση στη δομή που θα δημιουργηθεί θα είναι αυστηρή και κανείς δεν θα βλέπει απολύτως τίποτα.

Επίσης θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία ολίγων ωρών , ότι κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί στην Λιβύη ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του και ότι η Κρήτη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή διακίνησης από τα οργανωμένα κυκλώματα.

Οι δήμοι αντιδρούν

Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηρακλείου ξεκαθαρίζει ότι κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό καθώς και ότι το κτίριο του Φάρου αποφασίστηκε να αξιοποιηθεί ως Διοικητικό Κέντρο του Δήμου, στο οποίο θα συστεγάζονται χρήσεις πολιτισμού ενώ στο στρατόπεδο Μπετεινάκη που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου από το Υπουργείο Άμυνας στεγάζονται ήδη σχολεία και αναμένεται να βρουν στέγη και άλλα.

Και ο δήμος Μινώα Πεδιάδος με ανακοίνωση του Δημάρχου Βασίλη Κεγκέρογλου, απορρίπτει το σενάριο δημιουργίας του κέντρου μεταναστών στο στρατόπεδο Ζωγραφάκη στο Καστέλλι.

