Ηράκλειο: "Συνεχίζεται η κοροϊδία στην πρώην Ακαδημία" - Αγανάκτηση από τους συλλόγους γονέων

Αγανάκτηση εκφράζουν ο Σύλλογος Γονέων 53ου Δημοτικού Σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων 54ου Δημοτικού Σχολείου, για την καθυστέρηση των εργασιών στην πρώην Ακαδημία, ένα έργο που θα ήταν έτοιμο σε 15 μήνες, όμως έχου περάσει 34 και τα παιδιά συνεχίζουν να κάνου μάθημα σε κοντέινερ!

Οι δύο σύλλογοι γονέων σε κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι στις 07/04/2025, κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι το έργο θα ήταν έτοιμο στις 28/04/2025, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη, και ζητούν συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.

Η ανακοίνωση:

"Συνεχίζεται η κοροϊδία στην πρώην Ακαδημία

Πέρασε ακόμα ένας μήνας από τη διαμαρτυρία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου (στις 7/4/25), χωρίς σχεδόν την παραμικρή πρόοδο στο εργοτάξιο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Η σημερινή κατάσταση, 34 μήνες μετά την έναρξη του έργου (που θα ολοκληρωνόταν σε 15 μήνες) έχει ως εξής:

1 - Με τις βροχές των τελευταίων ημερών μπήκαν νερά στο παραδομένο (πρώτο από τα τέσσερα) και υποτίθεται «έτοιμο» κτίριο καθώς δεν είχε γίνει η μόνωση στην ταράτσα. Αρον άρον έστειλαν συνεργείο να κάνει έστω τη μόνωση εκεί… Σε αυτό το κτίριο τα παιδιά κάνουν ήδη μάθημα. Η σχολική χρονιά τελειώνει και ακόμα ο Δήμος Ηρακλείου «μπαλώνει» μερεμέτια στο προηγούμενο, παραδομένο εδώ και ένα χρόνο και υποτίθεται «έτοιμο» κτίριο του συγκροτήματός μας.

2 - Στο υπό παράδοση βορινό κτίριο στο οποίο η από 07/04/2024 δημόσια υπόσχεση στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν ότι θα είναι έτοιμο προς παράδοση στις 28/04/2024 , τίποτα δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένο.

Πιο συγκεκριμένα:

Α) Στο κλιμακοστάσιο πραγματοποιούνται λύσεις με μερεμέτια στα σίδερα την ώρα που η ίδια η ΔΕΠΑΝΑΛ έκανε Τεχνική Μελέτη για τη λύση των τσιμεντοσανίδων, λύση για την οποία αρχικά μιλούσε και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων αλλά μετά ξεχάστηκε. Η κατάσταση που δημιουργείται είναι άκρως επικίνδυνη για τα παιδιά όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες.

Β) Καμία δέσμευση ή ενέργεια δεν υπάρχει για την κατασκευή πόρτας για το κλείσιμο του κλιμακοστασίου, όπως προϋπήρχε.

Γ) Για τα επικίνδυνα για την υγεία πατώματα (βλ. άσθμα κτλ) δεν υπάρχει καμία δέσμευση και καμία ενημέρωση ούτε φυσικά έχει γίνει ακόμη τίποτα. Πάλι προωθούνται λύσεις – μπαλώματα με επαλειφόμενα φτηνά υλικά που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν και στο πρώτο κτίριο. Θα πρέπει να επιλεγεί μία πιο βιώσιμη λύση όπως είναι η κατασκευή δαπέδου βιομηχανικής χρήσης τόσο στο βορινό όσο και στο κεντρικό (το ήδη παραδομένο) κτίριο που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με απίστευτες συγκεντρώσεις σκόνης επικίνδυνης για παιδιά και εκπαιδευτικούς.

Δ) Εκτός όλων των άλλων έχει προστεθεί και νέο πρόβλημα από την τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας στο προαύλιο, σε χώρο προσβάσιμο από τα παιδιά που επιφέρει τεράστιους κινδύνους, ενώ η αρχική πρόβλεψη ήταν για εγκατάσταση στην ταράτσα του κτιρίου. Φυσικά στο υπό παράδοση κτίριο δεν έχουν ακόμα συνδεθεί ούτε καλοριφέρ, ούτε τα «fan coil» που υποσχέθηκε ο αντιδήμαρχος.

Ακόμη δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την διαδικασία μελέτης εξεύρεσης χώρου εντός του σχολείου για χώρο εκδηλώσεων (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) που το σχολείο μας είχε παλιότερα και που δεν νοείται σύγχρονο σχολείο εν έτει 2025 να μην διαθέτει.

Άλλη μια σχολική χρονιά ολοκληρώνεται με τα παιδιά μας σε κοντέινερ. Πέρυσι τον Μάιο μας υπόσχονταν πως τον Σεπτέμβρη θα μπαίναμε στο βορινό κτίριο. Έρχεται ο Ιούνιος και είναι ακόμα εργοτάξιο.

Φυσικά όπως προαναφέραμε πήγε πάλι περίπατο η υπόσχεση του αντιδημάρχου Γιώργου Σισαμάκη για παράδοση στις 28 Απριλίου, με το άνοιγμα μετά το Πάσχα...

Οι δύο Σύλλογοι Γονέων ζητάμε πλέον ως μόνη λύση για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου συνάντηση με τον ίδιο τον δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό απαιτώντας σαφείς και ασφαλείς λύσεις και χρονοδιαγράμματα για τις εργασίες στα επιμέρους κτίρια του συγκροτήματος, για το συνολικό - ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα του έργου όσο και για την εξεύρεση πιθανών εναλλακτικών λύσεων για το μείζον θέμα της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Σε κάθε περίπτωση η σχολική μας κοινότητα, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, παραμένουμε αποφασισμένοι και δεν κάνουμε βήμα πίσω από τη θέση που εκφράσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο: Τα παιδιά μας θα μπουν μόνο σε λειτουργικά και πιστοποιημένα ασφαλή κτίρια. Καμία άλλη λύση δεν είναι αποδεκτή."

