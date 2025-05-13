Ηράκλειο: Του έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό και τον λήστεψε με το "καλημέρα"
clock 06:55 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία προκειμένου να εντοπίσει και να συλλάβει τον δράστη ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε σήμερα, στις 05.00 τα ξημερώματα, σε περίπτερο στην περιοχή του Γιόφυρο στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο δράστης απείλησε τον υπάλληλο του περιπτέρου στην οδό Μενελάου Παρλαμά, βάζοντάς του το μαχαίρι στο λαιμό και στη συνέχεια άρπαξε 200 ευρώ από τις εισπράξεις και τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία αναζητά τον δράστη ενώ σε σοκ βρίσκεται ο εργαζόμενος.

(Ο δράστης που λήστεψε το περίπτερο, την ώρα που μπαίνει στην επιχείρηση)

