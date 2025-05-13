Ηράκλειο: Νεκρή η γυναίκα που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη
clock 07:23 | 13/05/2025
newsroom ekriti.gr

Σε τραγωδία μετατράπηκε το περιστατικό με την πτώση της γυναίκας από τα Ενετικά Τείχη αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης, κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των περαστικών.

Δυστυχώς η 42χρονη γυναίκα που είχε μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά της, όπως αναφέρουν οι νεώτερες πληροφορίες.

Η Αστυνομία διερευνά το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε.

