Ηράκλειο: Τροχαίο με παράσυρση παιδιού - Στο νοσοκομείο η 7χρονη

Παρ’ ολίγον τραγωδία σε δρόμο απέναντι από το Ηρώο Μοιρών, όταν διερχόμενο όχημα παρέσυρε 7χρονο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με το e-mesara.gr, η 7χρονη που βγήκε στο δρόμο με πατίνι, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή πρώτων βοηθειών με την κατάσταση της υγείας του να είναι σταθερή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Ο ιερέας που ετάφη σε... ξένο οικόπεδο και άλλες ιστορίες καθημερινής τρέλας

Μάκης Βορίδης: Αναζητείται χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στο Ηράκλειο