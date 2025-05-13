Ηράκλειο: Σε σοβαρή κατάσταση γυναίκα που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 11 χθες βράδυ, μια γυναίκα η οποία βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από τα Ενετικά Τείχη κοντά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο του Ηρακλείου.

Περαστικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ασθενοφόρο του οποίου την παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό ενώ για την ώρα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για ατύχημα ή αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.

