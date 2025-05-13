ΚΥΡ.24 Μαΐ 2026 15:27
Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δεν θέλει κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην στρατόπεδο Ζωγραφάκη
clock 13:35 | 13/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Μετά τις τελευταίες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης Μάκη Βορίδη κατά τη συνάντησή του στην Περιφέρεια Κρήτης, σχετικά με την πιθανή αύξηση των μεταναστευτικών ροών και την πρόθεση δημιουργίας Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο νησί, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν την εξέταση της διάθεσης πρώην στρατοπέδου στο Καστέλλι για την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ενδεχόμενο εγκατάστασης Δομής του Υπουργείου Μετανάστευσης σε στρατόπεδο της περιοχής μας, το πληροφορηθήκαμε χθες αργά από τον Τύπο που δημοσίευσε τα της συνάντησης του Υπουργού στην Περιφέρεια Κρήτης.

Μετά ταύτα, επικοινώνησα με τον Υπουργό Μετανάστευσης, σήμερα νωρίς το πρωί, του εξέθεσα τις απόψεις μας και ξεκαθάρισα την απόλυτα αρνητική μας θέση για την εγκατάσταση στο πρώην στρατόπεδο Ζωγραφάκη στο Καστέλλι εκατό μέτρα από το Α/Δ, οποιασδήποτε Δομής του Υπουργείου Μετανάστευσης.

Ο Υπουργός με ενημέρωσε ότι δεν υπάρχουν σε αυτή τη φάση αποφάσεις και θα συνεκτιμήσει όλα όσα του εξέθεσα, πριν από αυτές. Εν αναμονή των αποφάσεων, είμαι σε απόλυτη ετοιμότητα για την δράση του Δήμου και της Τοπικής κοινωνίας».

Δήμος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου Μεταναστες
