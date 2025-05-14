Ισχυρός σεισμός στο Ηράκλειο - Αισθητός σε όλο το νησί
clock 01:57 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 01:51, με εστιακό βάθος 60,7 χιλιόμετρα και επίκεντρο 51,1 χλμ νοτιοδυτικά της Καρπάθου.

Αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας

Ο σεισμός, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων στο EMSC, έγινε αισθητός στις Κυκλάδες, σε περιοχές της Αττικής, καθώς και στα παράλια της Τουρκίας.

Να σημειωθεί ότι πριν τη σεισμική δόνηση, στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα στο κινητό μέσω του Συστήματος Προειδοποιήσεων Σεισμών του Android, ενημερώνοντας για τον επερχόμενο σεισμό και δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Προειδοποιητικό μήνυμα για τσουνάμι στάλθηκε στις περιοχές Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών αυτών. Οι αρχές συνιστούν αυξημένη εγρήγορση και ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

