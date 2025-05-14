Μιχάλης Καραμαλάκης: Να ενισχυθούν οικονομικά από το Δήμο οι φίλαθλοι του ΟΦΗ που θα μεταβούν στην Αθήνα

Ανακοίνωση της παράταξης "Ηράκλειο η πόλη μας" με επικεφαλής τον Μιχάλη Καραμαλάκη, ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας. Προτείνεται μεταξύ άλλων η οικονομική ενίσχυση για τη μετακίνηση των φιλάθλων του ΟΦΗ στην Αθήνα.

"Η ιστορική πρόκριση του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας αποτελεί πηγή υπερηφάνειας και συγκίνησης για κάθε Ηρακλειώτη και Κρητικό. Η ομάδα μας, με ήθος, πίστη, πάθος, συνέπεια και αξιοπρέπεια, εκπροσωπεί επάξια το Ηράκλειο, κουβαλώντας στις πλάτες της την ιστορία, την ταυτότητα και το συναίσθημα μιας ολόκληρης πόλης. Μας θυμίζει τη σημασία των ιδανικών του αθλητισμού και της συλλογικής προσπάθειας.

Με αφορμή τη διοργάνωση του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, στον οποίο συμμετέχει η ομάδα μας, η Δημοτική Παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη «Ηράκλειο, η πόλη μας», εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ηρακλείου.

Η άρνηση του Δημάρχου κ. Καλοκαιρινού, να ενισχύσει οικονομικά και να οργανώσει κλήρωση για τη μετακίνηση Δημοτών μας στην Αθήνα, όπως έγινε στο γειτονικό Δήμο Μαλεβιζίου, αποτελεί μια απογοητευτική απόφαση που στερεί από Δημότες μας την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά αυτήν την ιστορική στιγμή για την ομάδα μας.

Τις τελευταίες ημέρες, η απογοήτευση αυτή εκφράζεται έντονα και δημόσια, με πλήθος δημοσιευμάτων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επικρίνουν τη στάση του Δημάρχου κ. Καλοκαιρινού. Η γενικευμένη δυσαρέσκεια αποτυπώνει ξεκάθαρα τη διάθεση των πολιτών, οι οποίοι ανέμεναν έμπρακτη στήριξη και πρωτοβουλίες αντάξιες της στιγμής και της σημασίας που έχει για την πόλη και τους Δημότες της.

Η στήριξη του ΟΦΗ δεν είναι απλώς θέμα αθλητικό – είναι θέμα τοπικής ταυτότητας, ενότητας και υπερηφάνειας. Η απουσία κάθε συμβολικής ή πρακτικής ενίσχυσης από τον Δήμο αποτελεί πράξη πολιτικής αποστασιοποίησης από την κοινωνία του Ηρακλείου.

Γι’ αυτό προτείνουμε έστω και την ύστατη στιγμή, η δημοτική αρχή να υλοποιήσει τις παρακάτω προτάσεις μας:

Οικονομική ενίσχυση για τη μετακίνηση φιλάθλων στην Αθήνα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα, σε όσο το δυνατόν περισσότερους Δημότες μας, να στηρίξουν και να εμψυχώσουν από κοντά την ομάδα μας στον μεγάλο τελικό.

Φωταγώγηση της Λότζιας ή και άλλων σημείων του Δήμου με τα χρώματα του ΟΦΗ, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής και ενότητας για τους φιλάθλους.

Διοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης με τη συνεργασία αθλητικών και πολιτιστικών φορέων, με σκοπό να καλλιεργηθεί η συλλογική συμμετοχή και υποστήριξη.

Στήσιμο Γιγαντοοθονών: Σε ασφαλή και προσβάσιμα σημεία της πόλης, να τοποθετηθούν γιγαντοοθόνες για την προβολή του αγώνα, επιτρέποντας σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Αθήνα να παρακολουθήσουν τον τελικό.

Καλούμε τον Δήμαρχο κ. Καλοκαιρινό και τη Δημοτική Αρχή να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν το αίσθημα υπερηφάνειας και ενότητας στην πόλη μας.

Ο ΟΦΗ δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας, είναι φορέας ελπίδας και δύναμης για τους νέους μας, είναι πρεσβευτής του Ηρακλείου σε όλη τη χώρα.

Εμείς στεκόμαστε δίπλα στην ομάδα, στους παίκτες, στον προπονητή και σε όλο το φίλαθλο κοινό. Καλή επιτυχία στον ΟΦΗ μας στον μεγάλο τελικό! Είμαστε μαζί σας – όλη η πόλη είναι μαζί σας!"

