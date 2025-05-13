Τελικός Κυπέλλου Ελλαδας: Η τελετή έναρξης και το αναλυτικό πρόγραμμα Ολυμπιακου και ΟΦΗ!

Στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025, τον 81ο στην ιστορία του θεσμού, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 17 Μαΐου και ώρα 20:00 στο ΟΑΚΑ, οι φιναλίστ γιορτάζουν 100 χρόνια από την ίδρυσή τους και διεκδικούν το τρόπαιο σε μια γιορτή που συνδέει το ποδόσφαιρο με τη μουσική και τον πολιτισμό.

Το επίσημο hashtag της διοργάνωσης είναι το #TheCentennials, με το οποίο συνοψίζεται το επετειακό πνεύμα του τελικού.







Πρόγραμμα/Αντίστροφη μέτρηση







15 Μαΐου Τελικός eΚυπέλλου Ελλάδας (ΟΑΚΑ, 20:00)







16 Μαΐου Συνέντευξη Τύπου & Επίσημες Προπονήσεις (ΟΑΚΑ)



• 16:15: Κοινή Συνέντευξη Τύπου με προπονητές και παίκτες των ομάδων.



• Επίσημες προπονήσεις στο ΟΑΚΑ, με παρουσία media στα πρώτα 15’ (ΟΦΗ 18:45, Ολυμπιακός 17:30).

17 Μαΐου - ΟΑΚΑ



Μουσικό & Πολιτιστικό Show Τελετής Έναρξης (18:30)



• Live εμφάνιση Stavento, Daphne Lawrence με ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα.



• Ο dj/μουσικός Mar G Rock θα υποστηρίξει μουσικά το pregame με live DJ set.



• Μουσικοχορευτικά αφιερώματα στην Κρήτη και στον Πειραιά, με τραγούδια και χορούς που συνδέουν την ποδοσφαιρική διασκέδαση με την πολιτιστική ψυχαγωγία.



• Παρουσίαση: Χρήστος Κιούσης & Νατάσα Κουβελά.



• Πρεσβευτές φιναλίστ: Νίκος Νιόπλιας, Νίκος Αναστόπουλος







Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη



• Απονομή βραβείου MVP από εκπρόσωπο Betsson και παιδί από τον οργανισμό «Μαζί για το Παιδί»



• Διενέργεια έρευνας περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τελικού.



• Η ΕΠΟ θα προσφέρει 5 αυθεντικές παιγμένες φανέλες των φιναλίστ στον οργανισμό Charity Idols. Τα έσοδα από τις δημοπρασίες θα διατεθούν σε κοινωφελή ιδρύματα.