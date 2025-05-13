Τελικός Κυπέλλου : Ανοιξε ξανά η πλατφόρμα για την αγορά εισιτηρίων από τους φίλους του ΟΦΗ

Aνοιξε και πάλι η πλατφόρμα αγοράς εισιτηρίων για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τους φιλάθλους του ΟΦΗ να έχουν στη διάθεσή τους λίγα 24ωρα, προκειμένου να εξαντλήσουν τα περίπου 4.500 εισιτήρια που έχουν απομείνει.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι έπειτα από απόφαση της ΕΠΟ και της αστυνομίας, η οποία πάρθηκε για λόγους ασφαλείας, έγινε αναθεώρηση του αρχικού πλάνου των εισιτηρίων και ανακατανομή των θυρών του Ολυμπιακού σταδίου, στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο ΟΦΗ θα έχει συνολικά 17.755 εισιτήρια στη διάθεσή του, τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω θύρες:

⁠ ⁠Θύρες 15Δ (ΑΜΕΑ), 17 (Α-Β) και 19 (Α-Β): 15 ευρώ



⁠ ⁠Θύρες 14 (Α-Β-Γ), 15 (Α-Β) και 16 (Α-Β-Γ): 20 ευρώ



⁠ ⁠Θύρες 20 (Α-Β-Γ), 21 (Α-Β) και 22 (Α-Β-Γ): 20 ευρώ



⁠ ⁠Θύρα 13Β: 25 ευρώ



⁠ ⁠Θύρα 23Α: 40 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φίλαθλοι, οι οποίοι είχαν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριό τους στις θύρες 11Β, 12 (Α-Β-Γ) και 13Α, μπορούν να ενημερωθούν εδώ για την μετακίνησή τους σε άλλες θύρες, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ από την πλευρά τους.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά στις παραπάνω διαθέσιμες θύρες με τους εξής τρόπους:

⁠ ⁠ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ».



⁠ ⁠ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, από το τηλεφωνικό κέντρο της Ticketmaster στο 211 1981535 (Δευτέρα – Κυριακή 10:00 – 20:00).



Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους μας ότι, με βάση την κυβερνητική απόφαση, από την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο γήπεδο χωρίς την ταυτοποίηση του εισιτηρίου στην εφαρμογή “GOV.gr Wallet”.