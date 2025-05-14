Κρήτη: Θρήνος για τον 36χρονο Λευτέρη - Συντετριμμένο το χωριό του...
clock 07:47 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινότητα της Λοχριάς στο Ρέθυμνο από τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένας αγρότης 36 ετών όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ στο οποίο επέβαινε.

Η κηδεία του άτυχου Λευτέρη Αντωνάκη, θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου όπου ο Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου αποχαιρετά τον άτυχο νέο.

(Ο άτυχος Λευτέρης, φωτο από "Δια-sos-τε τη Μεσαρά)

Η ανάρτηση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φουρφουρά:

"Είμαστε συντετριμμένοι, δε μπορεί να είναι αληθινό αυτό που συμβαίνει…

Το χωριό μας δέχτηκε ένα πολύ σκληρό χτύπημα,

χάσαμε το Λευτέρη μας,

το δικό μας παιδί,

τον δικό μας άνθρωπο που μας έκανε υπερήφανους καθημερινά με τις αξίες της χρυσής προσωπικότητάς του,

που τις μοίραζε απλόχερα σε όλους τους ανθρώπους…παντού…

Πενθούμε, για έναν άνθρωπο μοναδικό, σπάνιο, αληθινό,και είναι δύσκολο…".

Τρακτέρ Δυστυχημα Φουρφουράς
