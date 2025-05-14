Ηράκλειο: Βρέθηκε ο 33χρονος που είχε εξαφανιστεί
clock 07:37 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στο Ηράκλειο από τις 7 Μαϊου.

Όπως αναφέρει σε νεώτερη ανακοίνωση του το "Χαμόγελο του Παιδιού" ο ενήλικας βρέθηκε στις 13/05/25, βραδινές ώρες, στο Ηράκλειο και είναι καλά στην υγεία του, λαμβάνοντας την φροντίδα που χρειάζεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος στις 7/5/2025, ξημερώματα, από την περιοχή του Ηρακλείου, Κρήτης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12/05/2025, για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Εξαφάνιση Αστυνομία Το Χαμόγελο Του Παιδιού
