Ηράκλειο: Βρέθηκε ο 33χρονος που είχε εξαφανιστεί

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στο Ηράκλειο από τις 7 Μαϊου.

Όπως αναφέρει σε νεώτερη ανακοίνωση του το "Χαμόγελο του Παιδιού" ο ενήλικας βρέθηκε στις 13/05/25, βραδινές ώρες, στο Ηράκλειο και είναι καλά στην υγεία του, λαμβάνοντας την φροντίδα που χρειάζεται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος στις 7/5/2025, ξημερώματα, από την περιοχή του Ηρακλείου, Κρήτης. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 12/05/2025, για την εξαφάνιση του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

