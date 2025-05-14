Ηράκλειο: Για 6η μέρα δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο 49χρονος

Μάχη για τη ζωή του εξακολουθεί και δίνει για 6η ημέρα στην ΜΕΘ του Βενιζελείου, ο 49χρονος τουρίστας που την προηγούμενη Παρασκευή καταπλακώθηκε από τμήμα γυάλινου μπαλκονιού στη Χερσόνησο.

Όλα έγιναν όταν ο 49χρονος περπατούσε αμέριμνος με την σύζυγό του.

Ξαφνικά και πιθανότατα λόγω των ισχυρών νοτιάδων που επικτατούσαν στην περιοχή, το τμήμα του μπαλκονιού έσπασε με συνέπεια να πέσει πάνω του.

Αυτό είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά ο 49χρονος και να εισαχθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα στο ekriti ο Διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, σε επανέλεγχο που έγινε στον τραυματία το προηγούμενο 24ωρο, δεν διαπιστώθηκε κάποια επιδείνωση στην υγεία του.

"Ο 49χρονος εξακολουθεί και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην ΜΕΘ του νοσοκομείου μας" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Δανδουλάκης.

