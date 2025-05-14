Λευκός Οίκος: ΗΠΑ - Κατάρ υπέγραψαν συμφωνίες ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων

Συμφωνία στρατηγικής συμφωνίας υπέγραψε σήμερα (14/05) ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ντόχα με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ αλ Θάνι, που αφορά την πώληση αφενός μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου MQ-9B και αφετέρου συστημάτων αντιμετώπισης drones και άλλων εναέριων απειλών τύπου FS-LIDS, αναφέρει το CNNi.

Το Κατάρ υπέγραψε την Τετάρτη συμφωνία για την αγορά 160 αεροσκαφών από την αμερικανική Boeing για την Qatar Airways.

Η συμφωνία υπογράφηκε τόσο από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ όσο και από τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην αραβική χώρα του Κόλπου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία είχε αξία 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περιελάμβανε 160 αεροσκάφη.

«Άρα είναι πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά 160 όσον αφορά τα αεροσκάφη, είναι φανταστικό», είπε ο Τραμπ.

Επίσης, οι δύο πλευρές υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, παρουσία του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ και του Καταριανού ομολόγου του.

«Win-win» συμφωνία

Δημοσιεύματα στο Κατάρ κάνουν λόγο για μια «win-win» συμφωνία σχετικά με τα αεροσκάφη.

Όπως αναφέρουν, ως μία από τις κορυφαίες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο με μια αναπτυσσόμενη αγορά, η Qatar Airways έχει μεγαλύτερη ζήτηση από προσφορά αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί τον στόλο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ και το Κατάρ ξέρουν πώς να συνδυάζουν τα πράγματα για να αποκομίσουν πολιτικά και οικονομικά οφέλη», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ μετά την υπογραφή συμφωνιών δήλωσαν ότι είχαν μια «εξαιρετική» συζήτηση που κάλυπτε μια σειρά θεμάτων. «Νομίζω ότι μετά την υπογραφή αυτών των εγγράφων, περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο σχέσεων», είπε ο ηγέτης του Κατάρ.

Συνάντηση Τραμπ με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας στη Σ.Αραβία

Ο Άχμεντ αλ Σαράα έγινε από μαχητής της αλ Κάιντα πρόεδρος της Συρίας, σε μια πρωτοφανή πολιτική αναρρίχηση, επιστέγασμα της οποίας αποτέλεσε η σημερινή του συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

(Μία φωτογραφία που παρασχέθηκε από το Βασιλικό Παλάτι της Σαουδικής Αραβίας δείχνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να σφίγγει τα χέρια με τον προσωρινό Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα στο Ριάντ σήμερα Τετάρτη)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σαράα στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, την πρώτη συνάντηση μεταξύ ηγετών των δύο χωρών εδώ και 25 χρόνια - και μια ιστορική συνάντηση που είδε τον Τραμπ να ανοίγει τον δρόμο για την χαλάρωση των κυρώσεων.

Ο Τραμπ θα ολοκληρώσει την τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Πέμπτη

