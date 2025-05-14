ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 20:55
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ξαφνικά
ΕΚΑΒ
clock 19:11 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγική κατάληξη για έναν 56χρονο που ενώ βρισκόταν σε γλέντι γάμου ένιωσε αδιαθεσία την ώρα του τραπεζιού και υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Συγκεκριμένα ο άτυχος άνδρας σηκώθηκε από το τραπέζι να βγει έξω να “πάρει αέρα” όπου και υπέστη το καρδιακό επεισόδιο  το απόγευμα της Κυριακής (11/05). Στο σημείο έσπευσε ΕΚΑΒ ενώ έγιναν και πολλές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ωστόσο ο 56χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τον 56χρονο πατέρα αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Ο αδικοχαμένος άνδρας ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Με πληροφορίες του zarpanews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τροπολογία πόθεν έσχες νομιμοποιεί έμμεσα και τις offshore εταιρείες σε πολιτικούς

Κρήτη: Στα χέρια του ΣΔΟΕ κατάστημα με «μαϊμού» προϊόντα - Ζημιά εκατομμυρίων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

γαμήλιο γλέντι Ανακοπή Καρδιάς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis