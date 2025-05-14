Κρήτη: Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι - Πέθανε ξαφνικά

Τραγική κατάληξη για έναν 56χρονο που ενώ βρισκόταν σε γλέντι γάμου ένιωσε αδιαθεσία την ώρα του τραπεζιού και υπέστη καρδιακή ανακοπή.

Συγκεκριμένα ο άτυχος άνδρας σηκώθηκε από το τραπέζι να βγει έξω να “πάρει αέρα” όπου και υπέστη το καρδιακό επεισόδιο το απόγευμα της Κυριακής (11/05). Στο σημείο έσπευσε ΕΚΑΒ ενώ έγιναν και πολλές προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ωστόσο ο 56χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τον 56χρονο πατέρα αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς και φίλοι. Ο αδικοχαμένος άνδρας ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Με πληροφορίες του zarpanews.gr

