ΔΕΥ.25 Μαΐ 2026 17:09
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό: 23χρονη ινφλουένσερ δολοφονήθηκε live μέσα στο σαλόνι ομορφιάς της (βίντεο)
Μεξικό ινφλουένσερ
clock 15:40 | 14/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η 23χρονη ινφλουένσερ, Βαλέρια Μαρκέζ, από το Μεξικό δολοφονήθηκε μέσα στο σαλόνι ομορφιάς της, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok.

Η Βαλέρια Μαρκέζ έκανε live από το σαλόνι ομορφιάς της στην εμπορική πλατεία Santa María, στο Jalisco του Μεξικού, όταν ένας άνδρας εισήλθε και την πυροβόλησε πριν διαφύγει, ανέφερε η εφημερίδα El Imparcial.

Οι Αρχές ερευνούν τον θάνατο, σημειώνοντας ότι είχε «ενεργή παρουσία και επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Valeria Marquez (@v___marquez)

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Το χρονικό της δολοφονίας της 23χρονης ινφλουένσερ

Η δολοφονία της 23χρονης Βαλέρια έγινε περίπου στις 18:30 (τοπική ώρα) την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Jalisco. Μάλιστα, όπως τονίζεται διεξάγεται έρευνα «με στόχο να διευκρινιστεί ο θάνατος της 23χρονης γυναίκας».

«Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, βρισκόταν στο κατάστημά της όταν ένας άνδρας εισήλθε στον χώρο και πυροβόλησε εναντίον της με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντάς την», προστίθεται.

«Το θύμα είναι άτομο με ενεργή παρουσία και επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Μαρκέζ βρισκόταν στο σαλόνι ομορφιάς της όταν ένας άνδρας με μοτοσικλέτα εισήλθε στον χώρο για να της παραδώσει ένα δώρο, ο οποίος χωρίς προειδοποίηση την πυροβόλησε στο στήθος και το κεφάλι πριν διαφύγει, ανέφερε η El Imparcial. Ο ύποπτος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο θάνατος της Μαρκέζ προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση στον λογαριασμό της στο TikTok.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεξικό Influencer
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis