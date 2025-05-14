Μεξικό: 23χρονη ινφλουένσερ δολοφονήθηκε live μέσα στο σαλόνι ομορφιάς της (βίντεο)

Η 23χρονη ινφλουένσερ, Βαλέρια Μαρκέζ, από το Μεξικό δολοφονήθηκε μέσα στο σαλόνι ομορφιάς της, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στο TikTok.

Η Βαλέρια Μαρκέζ έκανε live από το σαλόνι ομορφιάς της στην εμπορική πλατεία Santa María, στο Jalisco του Μεξικού, όταν ένας άνδρας εισήλθε και την πυροβόλησε πριν διαφύγει, ανέφερε η εφημερίδα El Imparcial.

Οι Αρχές ερευνούν τον θάνατο, σημειώνοντας ότι είχε «ενεργή παρουσία και επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Asi fue como le dieron plomo a Valeria Márquez.



Todo fue en un live de TikTok.



No aguanto los abrazos.



May 14, 2025

Το χρονικό της δολοφονίας της 23χρονης ινφλουένσερ

Η δολοφονία της 23χρονης Βαλέρια έγινε περίπου στις 18:30 (τοπική ώρα) την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Jalisco. Μάλιστα, όπως τονίζεται διεξάγεται έρευνα «με στόχο να διευκρινιστεί ο θάνατος της 23χρονης γυναίκας».

«Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, βρισκόταν στο κατάστημά της όταν ένας άνδρας εισήλθε στον χώρο και πυροβόλησε εναντίον της με πυροβόλο όπλο, σκοτώνοντάς την», προστίθεται.

«Το θύμα είναι άτομο με ενεργή παρουσία και επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η Μαρκέζ βρισκόταν στο σαλόνι ομορφιάς της όταν ένας άνδρας με μοτοσικλέτα εισήλθε στον χώρο για να της παραδώσει ένα δώρο, ο οποίος χωρίς προειδοποίηση την πυροβόλησε στο στήθος και το κεφάλι πριν διαφύγει, ανέφερε η El Imparcial. Ο ύποπτος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Ο θάνατος της Μαρκέζ προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση στον λογαριασμό της στο TikTok.

Οι έρευνες συνεχίζονται.