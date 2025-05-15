Άλιμος: Βρέφος τριών μηνών βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων - Η στιγμή που αστυνομικός βρίσκει το μωρό

Καλά στην υγεία του είναι το βρέφος που το απόγευμα της Τετάρτης βρέθηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

Το μωρό, ένα κοριτσάκι περίπου έξι μηνών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού", όπου εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική και υποβάλλεται σε εξετάσεις, χωρίς να εμπνέει ανησυχία η κατάστασή του.

Οι έρευνες για το πώς το μωρό βρέθηκε παρατημένο στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου, ανάμεσα σε κλαδιά, είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό το κοριτσάκι το άκουσαν να κλαίει περίοικοι οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, βρήκαν το βρέφος, ντυμένο και κάτω στο έδαφος. Μάλιστα, η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή που ένας ένστολος παίρνει στην αγκαλιά του το μωρό, το οποίο έκλαιγε και προσπαθεί να το ηρεμήσει. Μία γυναίκα ακούγεται από δίπλα να λέει πως είναι κοριτσάκι και πως πρέπει να του δώσουν λίγο νερό, ενώ παράλληλα ακούγονται οι σειρήνες.

Η καταγγελία και το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, περίπου δύο ώρες πριν βρεθεί το βρέφος, μία Ρομά 43 ετών υποστήριξε στις Αρχές ότι είναι η γιαγιά ενός παιδιού που κάποιος της το άρπαξε ενώ βρισκόταν σε σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων και οι αστυνομικοί εξετάζουν την πιθανότητα να πρόκειται για περίπτωση παράνομης αγοραπωλησίας βρέφους, που δεν ολοκληρώθηκε όταν δεν δόθηκαν χρήματα.

