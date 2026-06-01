Γη της Ελιάς: Ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη παντρεύονται

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 144ο: Η Ισμήνη εισβάλλει στο σπίτι του Κωνσταντίνου μαινόμενη. Μετά από την επίδειξη της δύναμής της, ο Κωνσταντίνος μένει να παρηγορεί τη Φρύνη η οποία δείχνει πιο απελπισμένη ποτέ. Την ίδια ώρα, η Βασιλική πέφτει θύμα του Μάρκου, ο οποίος καταφέρνει να τη χειραγωγήσει και να της αποσπάσει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Ο Στέφανος γίνεται έξαλλος τη στιγμή που το μαθαίνει και το ζευγάρι έρχεται σε μεγάλη ρήξη. H αστυνομική επιχείρηση ξεκινάει κι η Αλεξάνδρα καταρρακώνεται, αφού ο βασικός στόχος είναι η ίδια της η κόρη. Ο Τζον προσπαθεί να μιλήσει ήρεμα στην Ισμήνη και να της δώσει συμβουλές για όσα της συμβαίνουν. Εκείνη, όμως, του επιτίθεται και τα σκληρά της λόγια τον αφήνουν άφωνο. Στο μεταξύ, ο πατέρας του Στέφανου επιχειρεί να στήσει μία ακόμη απάτη, αυτή τη φορά σε βάρος του Στάθη. Εκείνος, έχοντας ήδη καταλάβει το παιχνίδι του, τον αντιμετωπίζει κατά μέτωπο και η ένταση κορυφώνεται όταν χειροδικεί εναντίον του. Η επιχείρηση σύλληψης της Χριστιάνας παίρνει απρόβλεπτη τροπή και, μέσα στο χάος που ξεσπά, η Αλεξάνδρα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με θανάσιμο κίνδυνο.

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