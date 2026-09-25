Κρήτη: Οι κλοπές ήταν μέρος της ζωής του - Άνοιγε αυτοκίνητα, μπήκε και σε σπίτι

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Εννέα κλοπές μέσα σε λίγους μήνες αποδίδει η Αστυνομία σε έναν 61χρονο Αλγερινό, ο οποίος συνελήφθη στην Κίσσαμο Χανίων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση του είχε ξεκινήσει τον περασμένο Απρίλιο και συνεχίστηκε μέχρι και χθες.

Οι επτά από τις εννέα κλοπές αφορούν σε οχήματα, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να μπήκε σε σπίτι και σε ακόμη μία να άρπαξε πορτοφόλι.

Η συνολική λεία, σύμφωνα με την Αστυνομία, υπολογίζεται σε περίπου 5.000 ευρώ, μαζί με διάφορα προσωπικά αντικείμενα.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 61χρονου εντοπίστηκε επίσης μικροποσότητα κάνναβης. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για την υπόθεση.

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