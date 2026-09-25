Nations League: Ο Χάκπο «πλήγωσε» τον Κλοπ

Η επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στους πάγκους μετά από περίπου 2.5 χρόνια δεν συνοδεύτηκε με νίκη για τη Γερμανία στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» απέναντι στην Ολλανδία.

Μέχρι το 90'+2 η «νασιονάλμανσαφτ» κρατούσε το μεγάλο «διπλό», αλλά ένας πρώην παίκτης του Γερμανού τεχνικού επί των ημερών του στη Λίβερπουλ, ο Χάκπο, «έσωσε την παρτίδα» για τους «οράνιε» (1-1), στο ντεμπούτο του Τσάβι Ερνάντες στον πάγκο τους.

Το ντέρμπι της πρεμιέρας του Nations League για τον 2ο όμιλο της League A δεν ανέδειξε νικητή, με τους γηπεδούχουν να είχαν ανοίξει το σκορ πρώτοι με τον φαν Ντάικ στο 12', αλλά το γκολ του κεντρικού αμυντικού της Λίβερπουλ δε μέτρησε (επιθετικό φάουλ).

Επιτυχημένο ήταν το ντεμπούτο του Ζόρζε Ζεσούς στην τεχνική ηγεσία της Πορτογαλίας με τον έμπειρο προπονητή να οδηγεί τους Ίβηρες στη νίκη με 1-0 επί της Ουαλίας, στο πλαίσιο του Γ' ομίλου της League A. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και στο 68' παραχώρησε τη θέση του στον Γκονσάλο Ράμος.

Την ώρα που τα πράγματα δυσκόλεψαν στο «Ούλεβαλ» του Όσλο, ο Έρλινγκ Χάαλαντ ανέλαβε... δράση. Ο στράικερ της Μαντσεστερ Σίτι νίκησε για δεύτερη φορά τον γκολκίπερ των Δανών στο 74' και χάρισε τη νίκη με 3-2 στη Νορβηγία στο πρώτο σκανδιβανικό ντέρμπι του Δ' ομίλου της League A. Οι «βίκινγκς» είχαν νωρίτερα ισοφαρίσει δύο φορές, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να πάρουν κάτι θετικό στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Με το... δεξί μπήκαν Αυστρία και Κόσοβο με τις μεγάλες νίκες που πέτυχαν στο φινάλε επί των Ισραήλ (3-1) και Ιρλανδίας (1-0) αντίστοιχα, ενώ στον 2ο όμιλο της League D, η Λιθουανία με δύο γκολ στο β' μέρος επικράτησε 2-0 εκτός έδρας του Λιχτενστάιν.





Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της πρεμιέρας του Nations League:

LEAGUE A ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- 1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Ιταλία-Βέλγιο 21:45



Τουρκία-Γαλλία 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Ολλανδία-Γερμανία 1-1



(90'2 Χλάκπο - 32' Νμετσά)

Σερβία-Ελλάδα 1-2



(4' Ζίβκοβιτς - 74' Τζόλης, 90'+5 Δουβίκας)





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Αγγλία-Ισπανία 21:45



Τσεχία-Κροατία 21:45





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Πορτογαλία-Ουαλία 1-0



(22' Ζοάο Φέλιξ)

Νορβηγία-Δανία 3-2



(14' Μπομπ, 18',74' Χάαλαντ - 25' Ντάμσγκααρντ, 60' Χόιλουντ)





LEAGUE B



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Σλοβενία-Σκωτία 16:00



Β.Μακεδονία-Ελβετία 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Γεωργία-Β. Ιρλανδία 19:00



Ουγγαρία-Ουκρανία 21:45





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Αυστρία-Ισραήλ 3-1



(43' πέν. Σμιντ, 90' Μβένε, 90'+3 Κάλαϊτζιτς - 55' Φερκί)

Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0



(83' Μουρίκι)





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Πολωνία-Βοσνία 21:45



Σουηδία-Ρουμανία 21:45





LEAGUE C



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Σαν Μαρίνο-Φινλανδία 19:00



Αλβανία-Λευκορωσία 21:45





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 25 Σεπτεμβρίου

Αρμενία-Λετονία 19:00



Μαυροβούνιο-Κύπρος 21:45





3ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Ν. Φαρόε-Καζακστάν 19:00



Σλοβακία-Μολδαβία 21:45





4ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 26 Σεπτεμβρίου

Ισλανδία-Εσθονία 19:00



Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 19:00





LEAGUE D



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1ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Ανδόρα-Μάλτα 1-2



(17' Λόπεζ - 37' Καρντόνα, 81' Τέουμα)





2ος ΟΜΙΛΟΣ



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1η αγωνιστική - 24 Σεπτεμβρίου

Λιχτενστάιν-Λιθουανία 0-2



(53' Μισέλμπρινκ, 66' Ντολζνίκοφ)