Νέα Ιωνία: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν πιστόλι και φυσίγγια

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 55 και 57 ετών, οι οποίοι φέρεται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες με ορμητήριο οικία στη Νέα Ιωνία, προχώρησαν το πρωί της 22ας Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ και αστυνομικού σκύλου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί διερεύνηση πληροφοριών για άτομα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ η συγκεκριμένη οικία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η δράση τους.

Στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, έτοιμες προς διακίνηση, πιστόλι, γεμιστήρας, οκτώ φυσίγγια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 1.068 ευρώ. Παράλληλα, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιήθηκε έλεγχος στην οικία, όπου διαπιστώθηκε παράνομη ηλεκτρική σύνδεση. Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση η σύνδεση είχε γίνει με τρόπο που δημιουργούσε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας από «γυμνά» καλώδια.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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