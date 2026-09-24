Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ – Ποιοι συνταξιούχοι τα δικαιούνται και πότε θα πληρωθούν

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται για περίπου 370.000 συνταξιούχους που διεκδικούν αναδρομικά για τις περικοπές του 11μήνου Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016.

Τα ποσά που μπορεί να επιστραφούν διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση, ενώ για ορισμένους συνταξιούχους μπορούν να φτάσουν ή ακόμη και να ξεπεράσουν τα 4.000 ευρώ μεικτά.

Το κρίσιμο, όμως, είναι ότι ακόμη και μια θετική δικαστική απόφαση δεν σημαίνει ότι τα χρήματα μπαίνουν άμεσα στον λογαριασμό.

Αναδρομικά: Ποιοι τα διεκδικούν

Οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις αφορούν τις περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, αλλά και την κατάργηση των δώρων στις κύριες και επικουρικές συντάξεις για την επίμαχη περίοδο.

Οι αγωγές των συνταξιούχων συνεχίζουν να εξετάζονται από τα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία, με τις δικαστικές αποφάσεις να καθορίζουν σε κάθε περίπτωση το ποσό που μπορεί να επιστραφεί.

Το ύψος των αναδρομικών εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από:

το ασφαλιστικό Ταμείο,



το ύψος της σύνταξης,



τις περικοπές που είχαν επιβληθεί,



το ασφαλιστικό ιστορικό του δικαιούχου.



Ποιοι μπορεί να δουν πάνω από 4.000 ευρώ



Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αναδρομικά μπορούν να ανέλθουν σε 4.000 ευρώ μεικτά ή και περισσότερο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις συνταξιούχων που προέρχονται από πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες, καθώς οι αρχικές συντάξεις και οι περικοπές που είχαν επιβληθεί ήταν σε αρκετές περιπτώσεις υψηλότερες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ένα ενιαίο ποσό για όλους τους δικαιούχους. Κάθε υπόθεση εξετάζεται με βάση τα προσωπικά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δεδομένα.

Το μεγάλο ερώτημα: Πότε θα μπουν τα χρήματα;



Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα σημεία για τους συνταξιούχους.

Η έκδοση θετικής δικαστικής απόφασης δεν οδηγεί αυτομάτως σε άμεση πληρωμή.

Ακολουθούν συγκεκριμένα στάδια, όπως:

1. Κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης

2. Διοικητικός έλεγχος

3. Εκκαθάριση της οφειλής

4. Διαδικασία πληρωμής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

Επομένως, μπορεί να μεσολαβήσει χρονικό διάστημα από τη δικαστική δικαίωση μέχρι την πραγματική πίστωση των χρημάτων.

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ασκείται έφεση κατά μιας θετικής απόφασης μπορεί να επιταχύνει την οριστικοποίηση της υπόθεσης, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η πληρωμή γίνεται αμέσως.

Αναδρομικά: Μπορεί να αυξηθεί το ποσό με τόκους

Το ποσό που τελικά θα λάβει ο δικαιούχος μπορεί να είναι υψηλότερο, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται η καταβολή νόμιμων τόκων.

Ο υπολογισμός τους συνδέεται με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης, το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης και τον χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την εξόφληση.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και δύο συνταξιούχοι με παρόμοιες περικοπές μπορεί να καταλήξουν σε διαφορετικά ποσά αναδρομικών.

Τι γίνεται αν ο συνταξιούχος έχει αποβιώσει

Ξεχωριστή διαδικασία ισχύει για τις περιπτώσεις όπου ο συνταξιούχος έχει αποβιώσει ενώ η υπόθεσή του ήταν ακόμη σε εκκρεμότητα ή αφού είχε ήδη εκδοθεί θετική δικαστική απόφαση.

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί ως οφειλόμενα μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να διεκδικηθούν από τους νόμιμους κληρονόμους.

Η διαδικασία, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη και απαιτεί την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το κληρονομικό δικαίωμα.

Μεταξύ αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται:

πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,



πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς,



καθώς και άλλα σχετικά έγγραφα.



Τα 4 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουν οι συνταξιούχοι



✔ Το ποσό: Τα αναδρομικά δεν είναι ίδια για όλους και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να ξεπεράσουν τα 4.000 ευρώ μεικτά.

✔ Η πληρωμή: Η θετική δικαστική απόφαση δεν σημαίνει αυτόματη πίστωση χρημάτων. Προηγούνται διοικητικός έλεγχος και εκκαθάριση.

✔ Οι τόκοι: Στο ποσό μπορεί να προστεθούν νόμιμοι τόκοι, ανάλογα με την κάθε υπόθεση και τη δικαστική απόφαση.

✔ Οι κληρονόμοι: Υπό προϋποθέσεις, τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί ως οφειλόμενα μπορούν να διεκδικηθούν από τους νόμιμους κληρονόμους.

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