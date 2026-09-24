Στο νοσοκομείο οι δύο άνδρες που εκτελούσαν εργασίες στο πρώην θέατρο Μπάντμιντον

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Συναγερμός σήμανε σήμερα (24/9) το μεσημέρι στην Πυροσβεστική καθώς κλήθηκε για παροχή βοήθειας σε δύο άνδρες που εκτελούσαν εργασίες στο πρώην θέατρο Μπάντμιντον, στο Γουδή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δύο εργάτες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο χώρο, εισέπνευσαν πιθανόν κάποιο αέριο, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, να μην μπορούν να μετακινηθούν από συγκεκριμένο χώρο.

Ειδικότερα, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τους χορηγήθηκε οξυγόνο.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα ενώ μετέβη προληπτικά μηχανή του ΕΚΑΒ. Οι δύο εργάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο "Ερυθρός Σταυρός" για περαιτέρω έλεγχο.

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