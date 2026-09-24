ΠΕΜ.24 Σεπ 2026 15:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης στον ποδηλατόδρομο της πόλης

Ηγουμενίτσα
clock 14:44 | 24/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 27χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την 25χρονη Πηνελόπη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, δεν υπήρξε κανένας δικηγόρος στην πόλη που να ήθελε να υπερασπιστεί τον 27χρονο καθ' ομολογίαν δολοφόνο, κι ως εκ τούτου, η εισαγγελία ανέλαβε να ορίσει νομικό εκπρόσωπο από τον κατάλογο.

Η απολογία του δεν διήρκησε πολλή ώρα και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελία διατάχθηκε η προφυλάκισή του.

Δεν έβρισκε δικηγόρο

Σύμφωνα με το thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της Θεσπρωτίας, στους οποίους απευθύνθηκε η διαδικασία, φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δεν εξετάζεται προς το παρόν επιδότηση για το ρεύμα – Εντός των ημερών τα μέτρα για τη θέρμανση

Πέτυχε απίστευτο ρεκόρ πάνω από τον Δούναβη: Περπάτησε σε ιμάντα επί 12 ώρες (βίντεο)

Τουρκία: Σεισμός 5,4 Ρίχτερ - Στην περιοχή Σανλιούρφα το επίκεντρο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ηγουμενίτσα γυναικοκτονία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis