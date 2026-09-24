Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο 27χρονος για τη δολοφονία της Πηνελόπης στον ποδηλατόδρομο της πόλης

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Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 27χρονος, ο οποίος δολοφόνησε την 25χρονη Πηνελόπη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, δεν υπήρξε κανένας δικηγόρος στην πόλη που να ήθελε να υπερασπιστεί τον 27χρονο καθ' ομολογίαν δολοφόνο, κι ως εκ τούτου, η εισαγγελία ανέλαβε να ορίσει νομικό εκπρόσωπο από τον κατάλογο.

Η απολογία του δεν διήρκησε πολλή ώρα και με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελία διατάχθηκε η προφυλάκισή του.

Δεν έβρισκε δικηγόρο

Σύμφωνα με το thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ωστόσο, οι δικηγόροι της Θεσπρωτίας, στους οποίους απευθύνθηκε η διαδικασία, φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία.

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