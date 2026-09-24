Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν βαλλιστικό πύραυλο και drone

Στην αναχαίτιση βαλλιστικού πυραύλου και ενός drone προχώρησαν την Πέμπτη (24/9) οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Γνωρίζεται ότι στις 13:40 σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ενεπλάκη επιτυχώς εκτοξεύοντας 2 βλήματα κατά 1 βαλλιστικού πύραυλο και 1 Μη Επανδρωμένου Αερόχηματος (UAVs).



Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία αναλαμβάνουν δράση.

Οι ελληνικοί Patriot έχουν αναπτυχθεί στη χώρα από τον Σεπτέμβριο του2021. Από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, το σύστημα έχει αναχαιτίσει βαλλιστικούς πυραύλους και drones που εκτοξεύτηκαν είτε από το Ιράν, είτε από τους, υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη, αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

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