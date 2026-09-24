Ο γιος του Γιάννη Πάριου συνάντησε την Πενέλοπε Κρουζ στο αεροπλάνο

Ο γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη, Μιχαήλ Άγγελος, συνάντησε στο αεροπλάνο την Penelope Cruz. Ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης είχε μια απρόσμενη συνάντηση κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης, καθώς ταξίδεψε μαζί με τη διάσημη ηθοποιό, με τη μητέρα του να κάνει γνωστή τη συνάντησή τους

«Γιατί δεν ήμουν εκεί να τραβήξω, έστω, τη φωτογραφία; Την αγαπώ! Εσένα σε λατρεύω», ήταν το σχόλιό της.

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