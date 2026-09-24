Κεφαλογιάννης : Να γίνονται δεκτές στον «Προσωπικό Βοηθό» όλες οι ενεργές πιστοποιήσεις ΑμεΑ

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου ζητάει την άμεση λήψη μέτρων ώστε να μην αποκλείονται κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας από τον «Προσωπικό Βοηθό», λόγω διοικητικών κενών.

Ο Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός θεσμός.

Ο νέος Νόμος για την αυτονομία των Ατόμων με Αναπηρία, θέτει ένα πλήρες πλαίσιο φροντίδας και προστασίας, προσβασιμότητας, εκπαίδευσης και, εν γένει, υποστήριξης των ΑμεΑ και των οικογενειών τους ενώ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την μόνιμη καθιέρωση του «Προσωπικού Βοηθού».

Αποτελεί δε, πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι, μετά την πιλοτική εφαρμογή του, ο παραπάνω πολύτιμος θεσμός, γίνεται μόνιμος, επεκτείνεται σε όλη τη χώρα και προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη, με παροχή που μπορεί να φτάσει τα 1.939 ευρώ τον μήνα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός ο μόνιμος μηχανισμός θα ωφελήσει χιλιάδες συμπολίτες μας, που χρειάζονται την πολιτεία δίπλα τους.

Όμως, στα πρώτα βήματα εφαρμογής αυτής της νέας φάσης, έχει ανακύψει ένα σημαντικό πρόβλημα με την πιστοποίηση αναπηρίας, το οποίο ενδέχεται να αποκλείσει πολλούς δικαιούχους εξαιτίας μιας τεχνικής λεπτομέρειας.

Συγκεκριμένα, στην ΚΥΑ εφαρμογής του νέου νόμου δεν προβλέπεται αποδοχή πιστοποιητικών από τις υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων (οι οποίες, σημειωτέο, δεν πιστοποιούν μόνο μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και άλλους δημοσίους υπαλλήλους και πολίτες), ούτε των αντίστοιχων αποφάσεων των Νομαρχιακών Υγειονομικών Επιτροπών.

Επίσης, το πρόγραμμα αφορά άτομα ηλικίας από 16 έως 67 ετών, ενώ ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ από 67% και άνω με ισχύ εφ’ όρου ζωής. Το πρόβλημα είναι ότι, το ΚΕΠΑ σπανιότατα εκδίδει γνωματεύσεις με ισχύ εφ’όρου ζωής σε ανηλίκους. Οι γνωματεύσεις για ανηλίκους είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα περιορισμένης διάρκειας (2, 5, 10 έτη κλτ) ή ισχύουν έως την ενηλικίωση. Όταν το διάστημα αυτό παρέλθει, τα άτομα με αναπηρία περνούν εκ νέου από επιτροπή ΚΕΠΑ για νέα γνωμάτευση.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ακόμα κι αν κάποιος πολίτης με πιστοποιημένη αναπηρία επεδίωκε σήμερα να λάβει εκ νέου πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ, τα νωρίτερα διαθέσιμα ραντεβού είναι έπειτα από 3 μήνες, ενώ η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2026, με αποτέλεσμα πολλοί πολίτες δικαιούχοι του πιλοτικού προγράμματος κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το μόνιμο δικαίωμά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητάει από την αρμόδια Υπουργό την άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ώστε να μην αποκλείονται δικαιούχοι συμπολίτες μας από τον «Προσωπικό Βοηθό» για λόγους μάλιστα που δεν οφείλονται στους ίδιους.

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