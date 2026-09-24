Σία Κοσιώνη: «Κάθε άλλο παρά μου λείπει το κεντρικό δελτίο»

Η Σία Κοσιώνη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 αλλά το δελτίο ειδήσεων.

«Άνοιξε μια τεράστια, ζεστή αγκαλιά στον ΑΝΤ1 και αυτή τη ζεστασιά και την αγάπη την νιώθω από την πρώτη μέρα που πέρασα το κατώφλι του σταθμού. Κάθε άλλο παρά μου λείπει η παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, νιώθω απαλλαγμένη από όλη αυτή την ευθύνη. Παίρνω ανάσες και απολαμβάνω πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορώ και να εκφράζομαι, με ένα πιο ελεύθερο τρόπο από αυτόν που υποχρεώνεται να κάνει μια ανκοργούμαν», είπε αρχικά η Σία Κοσιώνη.

Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν θα επέστρεφα στο μέλλον, ξανά, στην παρουσίαση. Σήμερα είμαστε εδώ, νιώθω πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη με το νέο μου πόστο και νιώθω πάρα πολύ δημιουργική. Αυτά θα τα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε μια νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1. Είμαστε σε συζητήσεις και πιστεύω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στο κοινό κάτι πολύ όμορφο».

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