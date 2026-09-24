Σε πλήρη λειτουργία η γεώτρηση στον Πρινέ Ρεθύμνου – Καθαρό και κατάλληλο το νερό

Σε λειτουργία τέθηκε και δόθηκε προς κατανάλωση το νερό από τη γεώτρηση στη θέση «Μακριές Ελιές» της Τοπικής Κοινότητας Πρινέ, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο υδατικό απόθεμα και την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης της περιοχής, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνης η οποία προσθέτει:

«Πρόκειται για παλαιά γεώτρηση, η οποία ενεργοποιήθηκε και τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου. Η γεώτρηση ηλεκτροδοτήθηκε στα τέλη Αυγούστου, ωστόσο, κατά την αρχική λειτουργία της, το νερό παρουσίαζε θολότητα, γεγονός που δεν επέτρεπε την άμεση αξιοποίησή του για την υδροδότηση των κατοίκων.

Ακολούθησε μια επίμονη και πολυήμερη προσπάθεια από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., με την υλοποίηση σειράς απαιτούμενων τεχνικών και λειτουργικών παρεμβάσεων. Ως αποτέλεσμα, αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της θολότητας και, μετά τους απαραίτητους ελέγχους, το νερό κρίθηκε κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το νερό της γεώτρησης μεταφέρθηκε στη δεξαμενή της περιοχής και πλέον έχει αποδοθεί στο δίκτυο ύδρευσης, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Πρινέ.

Υπενθυμίζεται ότι στον σχεδιασμό της Επιχείρησης είναι και η μεταφορά νερού από τη γεώτρηση του Μαλακίου, που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ προ Φ.Π.Α..

Η αξιοποίηση της συγκεκριμένης γεώτρησης αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την περιοχή, καθώς διπλασιάζει ουσιαστικά το διαθέσιμο υδατικό απόθεμα και τη δυνατότητα τροφοδοσίας της Τοπικής Κοινότητας Πρινέ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά η επάρκεια του δικτύου και, όπως είχε εξαγγελθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ουσιαστική ανακούφιση των υδροδοτικών αναγκών της Κοινότητας.

Παρά την επιπλέον τροφοδοσία, παραμένει απαραίτητη η λελογισμένη και χρηστή κατανάλωση του νερού.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου αναγνωρίζει τα προβλήματα και τις ανάγκες υδροδότησης που αντιμετωπίζουν οι Δημοτικές Κοινότητες και παραμένει σταθερά δίπλα στους δημότες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση και υλοποίηση άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων».

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