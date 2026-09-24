Δήμος Ηρακλείου: Συζήτηση για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΠΑΝΑΛ ζητά η Μαρία Καναβάκη

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Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης του Δήμου Ηρακλείου μπαίνει η οικονομική πορεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., μετά από γραπτό αίτημα που κατέθεσε η δημοτική παράταξη «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ».

Η επικεφαλής της παράταξης, Μαρία Καναβάκη, με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητά την άμεση εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση, ανοίγοντας τον φάκελο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2025 και του Απολογισμού της Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025-2026 της μεγαλύτερης δημοτικής επιχείρησης.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή:

Κύριε Πρόεδρε,



Με αφορμή την πρόσφατη εισαγωγή προς έγκριση και ψήφιση από το Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος 2025, καθώς και του Απολογισμού της Καλλιτεχνικής Περιόδου 2025-2026, υποβάλλουμε παρακάτω μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων και αιτούμαστε την εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στην επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε εσείς την ορίσετε.



Η ΔΕΠΑΝΑΛ αποτελεί βασική Εταιρεία του Δήμου Ηρακλείου. Η λειτουργία και η πορεία της μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν όλους. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένο οι Δημοτικές Παρατάξεις και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν πλήρη ενημέρωση για την οικονομική της κατάσταση.





Κατόπιν μελέτης των επίσημων στοιχείων, θέτουμε υπόψη του Σώματος τα ακόλουθα ερωτήματα:

Α. Ερωτήματα σχετικά με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025





1. Κίνδυνος Ρευστότητας & Ταμειακά Διαθέσιμα: Όπως αποτυπώνεται στην Έκθεση των Ορκωτών Λογιστών (σελ. 9), ένας ορατό ζήτημα για τη ΔΕΠΑΝΑΛ είναι η έλλειψη ρευστότητας. Η χρήση του 2025 έκλεισε με ταμειακά διαθέσιμα μόλις 78.546 €, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους -761.468€ και αρνητικό EBITDA -452.026€.

Σε ότι αφορά τη σημερινή κατάσταση της Εταιρείας σύμφωνα με την απάντηση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κωστή Μουδάτσου, σε σχετική ερώτηση του εκπροσώπου της Παράταξής μας στη ΔΕΠΑΝΑΛ, κ. Γιώργου Βλαχάκη, κατά τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας στις 06/08/2026, τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν τότε σε περίπου 200.000€. Το ποσό αυτό καταγράφεται σε μια περίοδο αιχμής

και υψηλής εισπραξιμότητας για τα καταστήματα εστίασης και τους σταθμούς αυτοκινήτων, ενώ παράλληλα έχει ήδη απορροφηθεί στο 100% το δάνειο των 250.000€. Σημειώνεται, δε, ότι τα αποτελέσματα αυτά έρχονται μετά τις αυξήσεις στους τιμοκαταλόγους της εστίασης και στα εισιτήρια των πάρκινγκ (αεροδρομίου και παλαιάς λαχαναγοράς Μάρτιος 2024 & Φεβρουάριος 2026).

· Ερώτημα: Ποια είναι η πρόβλεψη για τους υπόλοιπους μήνες του τρέχοντος έτους, κατά τους οποίους η εισπραξιμότητα παραδοσιακά μειώνεται, ενώ οι οικονομικές υποχρεώσεις αυξάνονται λόγω της έναρξης των εκδηλώσεων της νέας Καλλιτεχνικής Περιόδου;





2. Κατακόρυφη Αύξηση Υποχρεώσεων: Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση κατά 500.000€, ανερχόμενες από 1.484.976 € το 2024 σε 2.045.791 € το 2025 (σελ. 15). Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στις εμπορικές υποχρεώσεις, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν (1.212.550 € το 2025 έναντι 680.568 € το 2024).

· Ερώτημα: Τι περιλαμβάνουν οι εν λόγω υποχρεώσεις και σε ποιο βαθμό αφορούν εκκρεμότητες προς καλλιτέχνες ή άλλους συντελεστές εκδηλώσεων;





3. Λοιπά Έξοδα και Ζημιές: Στη σελίδα 15 των οικονομικών καταστάσεων, τα «Λοιπά έξοδα και ζημιές» μεταβλήθηκαν από 8.552 € το 2024 σε 579.262 € το 2025.

· Ερώτημα: Πού οφείλεται αυτή η μεταβολή και τι αφορά αναλυτικά;





4. Απόκλιση από το Επιχειρηματικό Σχέδιο:

· Ερώτημα: Ποια είναι η απολογιστική εικόνα του 2025 σε σύγκριση με τις προβλέψεις του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας; Προτίθεται η Διοίκηση –μετά από αυτή την αρνητική χρήση– να προχωρήσει σε αναμόρφωση του σχεδίου και, αν ναι, έχει εκκινήσει η σχετική διαδικασία;





5. Δεδουλευμένες Αποδοχές (Κεφ. 13): Οι δουλευμένες αποδοχές (σελ. 33) αυξήθηκαν από 167.829 € το 2024 σε 438.911 € το 2025.

· Ερώτημα: Ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορά η απασχόληση του μισθωμένου προσωπικού που αναφέρεται στις επεξηγήσεις;





6. Μείωση Εσόδων από Τεχνικά Έργα (Κεφ. 14): Τα έσοδα από τεχνικά έργα υποχώρησαν αισθητά στα 181.689 € το 2025, έναντι 299.684 € το 2024.

· Ερώτημα: Πού οφείλεται η κάμψη αυτή; Έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα από τον Δήμο Ηρακλείου οι τεχνικές εργασίες που έχουν ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝΑΛ;





7. Αυξήσεις Κόστους Πωλήσεων & Διοίκησης (Κεφ. 15 & 17): Στις σελίδες 33 και 34 αποτυπώνονται οι εξής αυξητικές τάσεις:

o Δαπάνες μισθωμένου προσωπικού καταστημάτων: 2.244.311 € (2025) έναντι 1.819.726 € (2024)

o Αμοιβές και έξοδα τρίτων: 919.812 € (2025) έναντι 802.630 € (2024)

o Παροχές τρίτων: 478.282 € (2025) έναντι 413.758 € (2024)

o Διάφορα έξοδα: 622.277 € (2025) έναντι 589.028 € (2024)

o Δαπάνες μισθωμένου προσωπικού διοίκησης: 249.855 € (2025) έναντι 131.081 € (2024)

· Ερώτημα: Πώς δικαιολογούνται οι ανωτέρω αυξήσεις, δεδομένου ότι, βάσει των οικονομικών καταστάσεων, ο αριθμός τόσο του μόνιμου όσο και του μισθωμένου προσωπικού παραμένει σταθερός ή και μειωμένος;





Β. Επιπρόσθετα Ερωτήματα





· Ποιο είναι το ύψος των οφειλών της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για την περίοδο 2025-2026;

· Είναι η Εταιρεία συνεπής προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις της έναντι τρίτων (προμηθευτών, καλλιτεχνών κ.λπ.);

· Ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027; Είναι ρεαλιστικός και με ποιο πλάνο θα διασφαλιστεί η εκτέλεση και αποπληρωμή του;

· Για ποιους λόγους αποφασίστηκε η αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027;

· Διασφαλίζεται απρόσκοπτα η τακτική καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού;

· Υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης των κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού του ΠΣΚΗ;

· Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τον μετασχηματισμό των Δημοτικών Εταιρειών; Υπάρχουν μέχρι τώρα αποτελέσματα και συμπεράσματα που πρέπει να τεθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου;





Κύριε Πρόεδρε,





Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 αποδεικνύουν ότι η οριακά πλεονασματική εικόνα του 2024 (μόλις κατά 10.000€) δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική δυναμική της Εταιρείας. Παρά τις αυξήσεις στην εστίαση και τη στάθμευση, η ΔΕΠΑΝΑΛ καταγράφει ζημιές.





Η ανησυχία και ο προβληματισμός για την κατάσταση της Εταιρείας είναι εύλογο να υπάρχουν. Επομένως, θεωρούμε θεσμικό μας καθήκον να ζητήσουμε την πλήρη παρουσίαση και την αναλυτική συζήτηση των στοιχείων αυτών στο κορυφαίο πολιτικό όργανο του Δήμου.





Η Παράταξή μας αναγνωρίζει και γνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της ΔΕΠΑΝΑΛ για τον Δήμο Ηρακλείου. Η στήριξή μας στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της

είναι δεδομένη, όπως αποδείχθηκε και με τη δημόσια θετική μας τοποθέτηση για την έκβαση της ρύθμισης του χρέους του ΠΣΚΗ.





Σκοπός της παρούσας επιστολής και των ερωτημάτων μας είναι η διασφάλιση της διαφανούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των αιρετών και των συμπολιτών μας, καθώς και η ανάδειξη του πολιτικού σχεδιασμού που οφείλει να έχει η Δημοτική Αρχή για το παρόν και το μέλλον της Εταιρείας.





Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε για την εισαγωγή της σχετικής συζήτησης ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.





Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

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