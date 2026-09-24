Τσουκαλάς: Τα γυαλιά που φοράει ο κ. Γεωργιάδης δεν είχαν πιάσει το μπάχαλο των ιδιωτικών δομών υγείας

«Ο κ. Τσίπρας δεν κάνει αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και χθες φάνηκε ότι δεν έχει και εναλλακτικό σχέδιο μιας και συμφώνησε με όλες τις δημοσιονομικές παραμέτρους που προτείνει η κυβέρνηση», υποστήριξε στον Σκάι ο Κώστας Τσουκαλάς στον απόηχο της χθεσινής συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού, προσθέτοντας ότι «ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ από τον Ιούλιο -χθες, μάλιστα, το επιβεβαίωσε- κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στον κ. Τσίπρα «υπέρμετρη αλαζονεία» σχετικά με τη θέση του ότι «μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία τη στιγμή που είναι ο μόνος που κατά τεκμήριο δεν μπορεί». «Εκείνος έχει ηττηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης και μάλιστα πρέπει να έχει και ρεκόρ διότι δε νομίζω στην ελληνική ιστορία να υπάρχει άλλη αξιωματική αντιπολίτευση που απέναντι σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση -πολύ χαμηλού πήχη- να πέσει δεκαπέντε μονάδες από την προηγούμενο αποτέλεσμά της και να ηττηθεί συνολικά με είκοσι τέσσερις», είπε.

Σχετικά με την τοποθέτηση περί «κενού» στην αντιπολίτευση, τόνισε ότι αυτό κάποιος το δημιούργησε και πως «η Ελλάδα βάφτηκε πρώτη φορά όλη μπλε το 2023». «Τα κενά καλύπτονται στις εκλογές, δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις», σημείωσε. Σχολίασε πως ο κ. Τσίπρας με λίγα λόγια είπε «ότι το κενό που εκείνος άφησε να ανοίξει στην κάλπη και δεν έκλεισε, έρχεται τώρα -μετά από τόσα χρόνια- να το καλύψει. Το κενό, επομένως, που υποστηρίζει ότι άφησε το ΠΑΣΟΚ να καλύψει δεν έχει λογική». Πρόσθεσε ότι «ο κ. Τσίπρας έχρισε διάδοχό του τον κ. Κασσελάκη και στον ενάμιση χρόνο που είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση τα ποσοστά της κυβέρνησης είχαν πτωτική τάση. Μόλις επανεμφανίστηκε παρατηρούμε μία άνοδο αυτών των ποσοστών παρά τη μείωση των ποσοστών της ΝΔ στα ποιοτικά στοιχεία». Υποστήριξε πως «είναι ξεκάθαρο ότι το Μέγαρο Μαξίμου λοιπόν θέλει τον κ. Τσίπρα».

Επιπλέον, ο κ. Τσουκαλάς, καυτηρίασε όσα είπε ο κ. Τσίπρας σχετικά με την 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό, σημειώνοντας ότι εκείνος «το 2023, με πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο, ως αρχηγός αντιπολίτευσης έλεγε ότι μπορούσε να δοθεί 13ος μισθός και 13η σύνταξη και μπορούσε να υπάρξει επαναφορά προστασία πρώτης κατοικίας», όμως «τώρα, με πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο, λόγω της υπερφορολόγησης, λέει ότι δεν χωράει 13η σύνταξη, δεν χωράει 13ης μισθός». Σχολίασε πως ακούγοντας τον κάποιες φορές νόμιζε ότι ακούει τον κ. Χατζηδάκη ή τον κ. Πιερρακάκη.

Εξέφρασε την άποψη ότι «ο κ. Τσίπρας δεν θέλει να σπάσει αυγά και με την πολιτική που τώρα πρεσβεύει δεν υπηρετεί τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία των αδύναμων στρωμάτων που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ». Με αφορμή τη σημερινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, τόνισε ότι «στη ΔΕΘ το μόνο κόμμα το οποίο μίλησε για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και για την ανάγκη φορολόγησης υπερκερδών ήταν το ΠΑΣΟΚ» και πως «ο πρωθυπουργός, έπειτα, είπε και εκείνος την Κυριακή στην ανάρτησή του, ότι πρέπει πια μετ' επιτάσεως να θέσουμε ως χώρα το θέμα μείωσης του ΕΦΚ, ενώ δεν το έλεγε έως τώρα και μας κατηγορούσε ως λαϊκιστές». «Τελικά το υιοθέτησε. Ενώ και ο κ. Τσίπρας το είπε πρώτη φορά προχθές. 'Αρα, το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει πρώτο αυτό το θέμα στην ατζέντα και θα δείτε και την εξειδίκευση», υπογράμμισε.

«Αν ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσε τέτοια έκφραση, θα είχε γίνει πρώτη είδηση» σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, κληθείς να τοποθετηθεί περί της «αήθους επίθεσης του υπουργού Υγείας κατά του κ. Ελευθερόγλου» (σ.σ. ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο σε συνέντευξή του στο Action24 για το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό μετά τις επόμενες εκλογές, σε περίπτωση νίκης αλλά όχι αυτοδυναμίας της ΝΔ, ο κ. Γεωργιάδης απορρίπτοντας τέτοιο σενάριο φέρεται να σχολίασε: «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;»). «Είναι δυνατόν ένας Υπουργός να προσβάλλει έτσι έναν δημοσιογράφο;», πρόσθεσε. «Πάντως, τα γυαλιά που φοράει δεν είχαν πιάσει αυτά που συνέβαιναν στις δομές ιδιωτικής υγείας. Προφανώς βλέπουν αυτούς που διαμαρτύρονται αλλά όχι όσα έχουν οδηγήσει στο να επικρατεί μπάχαλο στις δομές υγείας», σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς.

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