Ηράκλειο - Κτηματολόγιο: Τέλος χρόνου για τις διορθώσεις στα παλαιά όρια του δήμου

Συρρικνώνεται ο χρόνος που έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα παλαιά όρια του Δήμου Ηρακλείου για να διορθώσουν τα στοιχεία καταχώρησης των εμπράγματων δικαιωμάτων τους στο κτηματολόγιο καθώς ενώ η προθεσμία έληγε τέλος του 2027 αποφασίστηκε να λήξει τέλος του 2026.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μειώνονται κατά ένα χρόνο τα περιθώρια που έχουν στη διάθεση τους οι πολίτες για να διορθώσουν εσφαλμένες εγγραφές και αδήλωτα εμπράγματα δικαιώματα, του Κτηματολογίου στα παλαιά όρια του προ-καποδιστριακού Δήμου Ηρακλείου, και όσοι δεν το κάνουν εμπρόθεσμα ως το τέλος του 2026 θα είναι αντιμέτωποι με σοβαρότατες δυσκολίες.

Μέσα στους μήνες που απομένουν θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να ελέγξουν σε πρώτο επίπεδο αν έχουν αποτυπωθεί σωστά τα ακίνητα τους και να σπεύσουν να αποκαταστήσουν όσα προβλήματα ενδεχομένως εντοπίσουν.

Όπως έχει διαπιστώσει από το παρελθόν η Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων νομού Ηρακλείου, υπάρχουν περιοχές στο Ηράκλειο όπου οι ιδιοκτησίες έχουν μετακινηθεί κατά τέσσερα μέτρα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια προχωρημένη επικάλυψη των ορίων της κάθε ιδιοκτησίας που τώρα θα πρέπει άμεσα μέχρι το τέλος του χρόνου να διορθωθεί.

Πρόκειται για τεράστιο ζήτημα αφού εάν οι εσφαλμένες πρώτες εγγραφές δεν διορθωθούν μέσα στη νόμιμη προθεσμίας, τότε, θα καταστούν οριστικές και θα παραγάγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ του φερόμενου ως δικαιούχου, με αποτέλεσμα να απωλέσουν χιλιάδες πολίτες, Δήμοι όπως και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και το Ελληνικό Δημόσιο, τα εμπράγματα δικαιώματά τους.

Τα παραπάνω χτυπάνε «καμπανάκι» και για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν δηλώσει τα εμπράγματα δικαιώματα τους και αν δεν το κάνουν μέχρι το τέλος του χρόνου, τότε τα ακίνητα στα παλαιά όρια του Δήμου Ηρακλείου καταγράφονται ως ακίνητα άγνωστου ιδιοκτήτη και περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Αντίστοιχα όποιος δεν διορθώσει τα λάθη που υπάρχουν στην ιδιοκτησία του, τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί στο κτηματολογικό φύλλο θεωρούνται ως αδιαπραγμάτευτα.

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