Οι τουρίστες ενθουσιάζονται με το φαγητό στο Ηράκλειο - Τι τους εκπλήσσει

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Στην κορυφή των προτιμήσεων των τουριστών βρίσκεται η κουζίνα του Ηρακλείου, με τα εστιατόρια, τα μεζεδοπωλεία και τις ταβέρνες της περιοχής να κερδίζουν τις εντυπώσεις.

Οι ταξιδιώτες δείχνουν ενθουσιασμένοι από τις τοπικές γεύσεις, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση τους προκαλεί το εθιμοτυπικό κέρασμα στο τέλος του γεύματος, μια χειρονομία φιλοξενίας. άγνωστη στις χώρες τους.

Μια ματιά στα σχόλια δημοφιλών ιστοσελίδων επιβεβαιώνει πως το φαγητό αποτελεί έναν από τους βασικότερους λόγους που οι επισκέπτες αγαπούν το νησί, με τους ίδιους να εξαίρουν την ποιότητα των κρητικών προϊόντων.

Στα σχόλια τους «πρωταγωνιστούν» το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα ντόπια τυριά ,όπως η γραβιέρα και η μυζήθρα, τα άγρια χόρτα και τα φρέσκα κρέατα.

Παράλληλα, τα εστιατόρια που υιοθετούν τη φιλοσοφία «από το χωράφι στο τραπέζι» συγκεντρώνουν αποθεωτικές κριτικές.

«Μια φανταστική γαστρονομική εμπειρία! Αυθεντικές γεύσεις της Κρήτης που σε ταξιδεύουν από την πρώτη στιγμή. Όλα παρασκευασμένα με αγνά υλικά… Η δοκιμή του ελαιολάδου ήταν πραγματικά μοναδική» γράφουν.





Στις αναφορές των επισκεπτών ξεχωρίζουν συγκεκριμένες παραδοσιακές συνταγές.

Το αντικριστό αρνί, το απάκι, ο ντάκος, το γαμοπίλαφο, χαρακτηρίζονται ως γευστικές εμπειρίες.

Αν υπάρχει κάτι που αποτυπώνεται σχεδόν στο 90% των θετικών κριτικών, αυτό είναι το δωρεάν κέρασμα στο τέλος του γεύματος ή του δείπνου.

Η παγωμένη ρακή συνοδευόμενη από καρπούζι, σφακιανές πίτες ή σπιτικά γλυκά εκπλήσσει ευχάριστα τους ξένους ταξιδιώτες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή τη χειρονομία.

«Μας πρόσφεραν ένα νόστιμο γλυκό με ρακή στο τέλος. Αυτή η αυθεντική φιλοξενία μας έκανε να νιώσουμε τόσο ευπρόσδεκτοι»,αναφέρουν, αποδεικνύοντας ότι η κουζίνα και η φιλόξενη διάθεση, είναι ένα από τα ισχυρότερα «χαρτιά» του τουριστικού μας προϊόντος .

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