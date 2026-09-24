Μπλε Ώρες: Ο Φίλιππος κι ο Πέτρος μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο

Συγκλονιστικές εξελίξεις ταράσσουν τις ζωές όλων των ηρώων στη νέα δραματική σειρά Μπλε Ώρες.

Επεισόδιο 14ο: Ο Φίλιππος κι ο Πέτρος μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, όπου τρέχουν αμέσως ανήσυχοι ο Άγγελος και η Στέλλα. Από την άλλη μεριά, η Κορίνα είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει με τον Πέτρο. Η Νικολέτα μένει μαζί του όλη τη νύχτα στο νοσοκομείο και του δείχνει την αφοσίωσή της και την αγάπη της, βάζοντάς τον σε σκέψεις. Η Εύα πάει και βρίσκει τον Διονύση και του μιλάει ανθρώπινα, θέλοντας να τον προστατέψει από τον κακό του εαυτό και να κόψει το ποτό. Ο Διονύσης παραδέχεται πως την αγαπάει ακόμα, αλλά δεν τη θέλει πια στη ζωή του, οπότε ο δρόμος προς το διαζύγιό τους είναι ανοιχτός. Η Όλγα και ο Δημήτρης περνάνε μαζί το βράδυ, ενώ η Κορίνα με την Ολυμπία τον περιμένουν όλη νύχτα αναστατωμένες για το πού μπορεί να είναι. Η Εύα κάνει έκτρωση, ενώ ο Άγγελος δεν ξέρει τίποτα για την εγκυμοσύνη της. Η Κορίνα με την Ολυμπία, φτάνουν για διακοπές στο ξενοδοχείο της Σκιάθου κι αμέσως η Κορίνα κάνει αισθητή την παρουσία της. Ο Άγγελος εκνευρίζεται με την απόμακρη στάση της Εύας και βάζει στο μυαλό του ότι θέλει να γυρίσει στον Διονύση. Ο Πέτρος, πιεσμένος από το στενό μαρκάρισμα της Κορίνας, παρακαλεί τη Νικολέτα να παντρευτούν αμέσως.

Επεισόδιο 15ο: Στη Σκιάθο, Κορίνα κι Ολυμπία ζουν ξέγνοιαστες στιγμές στο ξενοδοχείο, την ώρα που στο Πήλιο, ο Δημήτρης παλεύει να διαχειριστεί τα όσα νιώθει ακόμα για την Όλγα. Κι ενώ η άφιξη της Κορίνας τραβά όλα τα βλέμματα στο νησί, ο Θοδωρής πιστεύει πως βρήκε άλλη μία εύκολη κατάκτηση… μόνο που αυτή τη φορά, το πληρώνει ακριβά. Ο Διονύσης χάνει πάλι τον έλεγχο, αφού μεθάει στο μπαρ κι η Νίκη τον φροντίζει, όμως μια στιγμή αδυναμίας τούς οδηγεί σε μια νύχτα παραδομένη στο πάθος. Το επόμενο πρωί, γεμάτος ενοχές, καταφεύγει στην εκκλησία και εξομολογείται στον παπά την αλήθεια για τον φόνο που διέπραξε. Στο σπίτι της οικογένειας Αντωνιάδη, οι ετοιμασίες για τον γάμο του Πέτρου προχωρούν, μέχρι τη στιγμή που αποκαλύπτεται πως κουμπάροι θα είναι ο Άγγελος κι η Εύα, με την αντίδραση του Φίλιππου να είναι εκρηκτική. Κι ενώ ο Σταύρος δίνει τη δική του μάχη, για να κόψει το τσιγάρο, έχοντας συνεχώς στο πλευρό του τον Γιάννη, μια τυχαία ανακάλυψη έρχεται να τον διαλύσει. Μέσα σε παλιές κούτες βρίσκει ένα γράμμα της νεκρής του συζύγου κι όσα διαβάζει, τον συγκλονίζουν. Την ίδια ώρα, η Εύα αποφασίζει να πει στον Άγγελο την αλήθεια για την έκτρωση κι εκείνος χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Τον επικείμενο γάμο Πέτρου – Νικολέτας μαθαίνει η Ολυμπία και καταρρέει, καθώς συνειδητοποιεί πως ίσως θα τον χάσει για πάντα…

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